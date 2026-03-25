U23 Việt Nam đánh rơi chiến thắng, hòa U23 Triều Tiên đầy tiếc nuối

Chiều 25/3, U23 Việt Nam có trận ra quân tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026, chạm trán U23 Triều Tiên trên sân Tây An (Trung Quốc). Đây là màn thử lửa quan trọng trong lộ trình chuẩn bị của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hướng tới các mục tiêu lớn, đặc biệt là ASIAD 2026.

Bước vào trận đấu, U23 Việt Nam ra sân với đội hình có sự góp mặt của một số gương mặt từng thi đấu tại U23 châu Á và SEA Games. Thủ môn Cao Văn Bình được trao băng đội trưởng. Các cầu thủ áo đỏ nhập cuộc tự tin, chủ động kiểm soát thế trận trước đối thủ được đánh giá cao về thể lực và tính kỷ luật.

Đội tuyển U23 Việt Nam ra sân ở trận gặp U23 Triều Tiên (Ảnh: VFF).

Sau ít phút thăm dò, U23 Việt Nam sớm cụ thể hóa lợi thế bằng bàn mở tỷ số ở phút thứ 8. Minh Tâm tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để ghi bàn, đưa U23 Việt Nam vươn lên dẫn 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh thi đấu hưng phấn hơn. Trong phần còn lại của hiệp một, U23 Việt Nam duy trì thế trận khá tốt, hạn chế sức ép từ phía U23 Triều Tiên và khép lại 45 phút đầu tiên với lợi thế dẫn bàn.

Sang hiệp hai, cục diện trận đấu thay đổi khi U23 Triều Tiên đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép bằng lối chơi giàu thể lực. Trước áp lực ngày càng lớn, hàng thủ U23 Việt Nam không thể đứng vững và phải nhận bàn gỡ. Giữa hiệp hai, U23 Triều Tiên tìm được bàn gỡ hòa sau một pha đột phá và dứt điểm quyết đoán.

Những phút cuối trận, cả hai đội liên tục điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định, song không bên nào tận dụng thành công các cơ hội tạo ra. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, phản ánh đúng cục diện khi mỗi đội chơi tốt hơn trong một hiệp. Kết quả này mang đến những tín hiệu tích cực cho U23 Việt Nam, nhưng đồng thời cũng cho thấy hạn chế về kinh nghiệm và khả năng duy trì sự ổn định.

Sau trận đấu, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại CFA Team China 2026 với các cuộc đối đầu gặp U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc. Trong khi đó, U23 Triều Tiên vẫn còn hai trận để cạnh tranh vị trí cao trên bảng xếp hạng.

HLV U23 Việt Nam nói rõ mục tiêu trước khi gặp Trung Quốc, Thái Lan

Phát biểu tại cuộc họp báo trước thềm giải giao hữu CFA Team China 2026 diễn ra sáng 24/3, HLV trưởng Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam không đặt nặng thành tích trước mắt.

Toàn đội U23 Việt Nam đã có mặt ở Trung Quốc để chuẩn bị tham dự giải giao hữu CFA Team China 2026 với các đối thủ U23 Trung Quốc, U23 Triều Tiên và U23 Thái Lan.

HLV Đinh Hồng Vinh (ngoài cùng bên phải) trả lời họp báo trước giải CFA Team China 2026 (Ảnh: VFF).

Đánh giá về ý nghĩa của giải đấu, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định đây là cơ hội quan trọng để U23 Việt Nam cọ xát và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đối thủ chất lượng trong khu vực.

Ông nói: “Đây là giải đấu có ý nghĩa cọ xát quan trọng, giúp đội bóng có cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu với các đội bóng mạnh như U23 Trung Quốc, Triều Tiên và Thái Lan”.

Trả lời truyền thông Trung Quốc về lực lượng tham dự, HLV trưởng U23 Việt Nam cho biết đội hình lần này là sự kết hợp giữa các cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và những gương mặt trẻ giàu tiềm năng. Trong đó có các nhân tố từng thi đấu tại VCK U23 châu Á như Văn Bình, Công Phương, Văn Thuận…, cùng với lực lượng mới được trẻ hóa ở độ tuổi 21.

Nói về mục tiêu chuyên môn, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ban huấn luyện không đặt nặng thành tích mà tập trung vào việc hoàn thiện lối chơi và xây dựng lực lượng kế cận. “Mục tiêu chính của chúng tôi tại giải đấu này là hoàn thiện các mặt về kỹ, chiến thuật, tạo sự gắn kết giữa lực lượng cũ và mới. Qua đó, từng bước hoàn thiện đội hình cho lứa U23 kế cận, hướng tới các giải đấu sắp tới cũng như xây dựng lực lượng cho tương lai”, ông nói.

Toàn đội U23 Việt Nam tham dự giải đấu (Ảnh: VFF).

Trước đó, đội tuyển U23 Việt Nam đã ổn định nơi lưu trú tại Tây An và có buổi tập đầu tiên nhằm làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi. Sáng nay, toàn đội đã tham quan sân vận động Trung tâm Bóng đá quốc tế Tây An, địa điểm tổ chức các trận đấu của giải, qua đó giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt về tâm lý và cảm quan thi đấu.

Theo ghi nhận, thời tiết tại Tây An hiện khá lạnh, nhiệt độ trung bình khoảng 12 độ C. Tuy nhiên, điều kiện sân bãi tập luyện và thi đấu được đánh giá rất tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của các đội tham dự.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân gặp U23 Triều Tiên, diễn ra lúc 14h (giờ Việt Nam) ngày 25/3.

HLV U23 Thái Lan háo hức được tái ngộ U23 Việt Nam

Kể từ sau trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 33 (U23 Việt Nam thắng 3-2) hồi tháng 12/2025, đây là lần đầu tiên U23 Thái Lan có cơ hội tái ngộ U23 Việt Nam.

Đấy chính là lý do khiến HLV Thawachai Dumrongongtrakun của U23 Thái Lan tỏ ra rất háo hức trước giải đấu ở Trung Quốc.

U23 Việt Nam sắp tái ngộ U23 Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Thawachai Dumrongongtrakun nói: “Đây là giải đấu rất hấp dẫn, có rất nhiều đội mạnh tham dự giải đấu này. Ngoài đội chủ nhà U23 Trung Quốc, cộng với U23 Triều Tiên, thì U23 Việt Nam cũng là đối thủ đáng gờm”.

“Cả ba đối thủ vừa nêu đều là đội mạnh, việc được đối đầu với họ là trải nghiệm tốt cho U23 Thái Lan trước Asiad 20 (diễn ra từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10, tại Aichi, Nhật Bản)”, HLV Thawachai của U23 Thái Lan nói thêm.

CFA China Team 2026 có 4 đội tham dự, gồm 2 đội thuộc khu vực Đông Bắc Á là U23 Trung Quốc và U23 Triều Tiên, cùng 2 đội Đông Nam Á gồm U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.