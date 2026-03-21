Thắng chủ nhà Australia, tuyển nữ Nhật Bản lần thứ 3 vô địch châu Á

Trận chung kết giữa Nhật Bản và Australia diễn ra chiều nay (21/3), trên sân vận động mang tên Australia, tại Sydney.

Australia có lợi thế sân nhà, nhưng Nhật Bản tỏ ra sắc sảo hơn, kỹ thuật hơn so với đối thủ. Đội khách Nhật Bản chơi hay hơn ở nửa thời gian đầu của trận đấu. Phút 17, đội bóng nữ đến từ xứ sở mặt trời mọc tìm được bàn mở tỷ số.

Trong pha bóng này, Maika Hamano nhận bóng trước khu vực 16m50 của đối phương. Cô bất ngờ tung cú sút tuyệt đẹp từ khoảng 25m, đưa bóng bay qua đầu thủ môn đội tuyển Australia, rồi bay vào góc xa, giúp Nhật Bản dẫn trước 1-0.

Bàn thắng vừa nêu giúp cho các cầu thủ Nhật Bản tự tin hơn. Họ thi đấu nhịp nhàng ở phần còn lại của hiệp một, tạo được nhiều sóng gió lên phần sân Australia.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà Australia đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, các pha bóng dài và bóng bổng của đội bóng nữ xứ sở chuột túi quá đơn điệu, không khó để hàng thủ đội tuyển nữ Nhật Bản cản phá.

Lần duy nhất Australia tiếp cận rất gần khung thành Nhật Bản, đó là pha đánh đầu của trung vệ Alanna Kennedy trong pha lên tham gia tấn công, đánh đầu từ khoảng 7m, nhưng thủ môn Ayaka Yamashita bên phía đội tuyển Nhật Bản kịp bay người bắt gọn.

Thắng chung cuộc 1-0, Nhật Bản lần thứ 3 vô địch bóng đá nữ châu Á, sau các năm 2014 và 2018. Điều đặc biệt, cả 3 lần lên ngôi vô địch, Nhật Bản đều thắng Australia trong trận chung kết, và đều với tỷ số 1-0.

Ngoài danh hiệu vô địch, đội tuyển nữ Nhật Bản giành thêm danh hiệu fai-play (chơi đẹp), thủ môn xuất sắc nhất dành cho Ayaka Yamashita và vua phá lưới dành cho Riko Ueki (6 bàn thắng).

Đội chủ nhà Australia được an ủi với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, thuộc về Alanna Kennedy.