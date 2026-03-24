Phản ứng của CĐV Thái Lan khi tuyển Việt Nam có hai cầu thủ gốc Brazil

Trong đợt tập trung này, tuyển Việt Nam triệu tập hai cầu thủ gốc Brazil là Xuân Son và Hoàng Hên chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Xuân Son và Hoàng Hên cùng được triệu tập lên tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Trước tình hình đó, trang Mr. AEC Football của Thái Lan đã có so sánh: “Tuyển Việt Nam đang dần Brazil hóa khi triệu tập hai cầu thủ gốc xứ Samba chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Bangladesh và Malaysia trong đợt FIFA Days tháng 3”.

Tuy nhiên, ở phía dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ xứ Chùa vàng đã lên tiếng bảo vệ đội tuyển Việt Nam.

Tài khoản Thanawat Rojprasoetkun cho rằng việc tuyển Việt Nam sử dụng cầu thủ hợp lệ không phải là vấn đề lớn: “Nghiêm túc mà nói, đó không phải là vấn đề gì to tát. Họ đã thi đấu ở Việt Nam đủ 5 năm và được FIFA cho phép khoác áo đội tuyển quốc gia. Miễn là họ đừng giả mạo giấy tờ là được”.

Đồng quan điểm, tài khoản Chanachon Niponram viết: “Tôi cũng không thấy vấn đề gì cả. Thậm chí, tôi còn mong đội tuyển Thái Lan sử dụng những cầu thủ như vậy”.

Xuân Son từng gieo sầu cho bóng đá Thái Lan ở AFF Cup 2024 (Ảnh: Mạnh Quân).

Một tài khoản khác thể hiện quan điểm: “CĐV Thái Lan không nên ghen tỵ với điều đó. Họ có thể bổ sung bất kỳ cầu thủ nào, miễn là hợp lệ theo quy định của FIFA”.

Người hâm mộ có tên Chanathip Soranate cũng cho rằng: “Trước đây, tôi từng phản đối bóng đá Indonesia nhập tịch ồ ạt nhưng giờ đây, tôi đã có quan điểm khác. Nếu họ không làm điều trái với quy định của FIFA thì có thể sử dụng bất kỳ ai”.

Wenkeaw Anuwat viết: “Họ làm đúng, không có gì sai cả. Bóng đá giờ đây không chỉ còn gói gọn với những cầu thủ bản địa. Chẳng phải đội tuyển Thái Lan cũng sử dụng nhiều cầu thủ sinh ra ở châu Âu”.

Jumnong Soboon cho rằng chỉ có hành vi nhập tịch gian lận của Malaysia là đáng lên án. Người này viết: “Tuyển Việt Nam sử dụng cầu thủ hợp lệ. Đó là quyền của họ. Chỉ có hành vi nhập tịch gian lận của Malaysia là đáng lên án”.

Tuyển Việt Nam đã chắc chắn có vé tham dự Asian Cup 2027 khi được xử thắng Malaysia. Trong khi đó, Thái Lan buộc phải thắng Turkmenistan mới giành vé đi tiếp.