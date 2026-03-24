Xác định 6 đội bóng còn lại dự World Cup: Cơ hội cuối cùng cho Italy
(Dân trí) - Loạt trận vòng play-off World Cup 2026 sẽ diễn ra vào cuối tháng 3. Người hâm mộ đang chờ đợi 6 cái tên cuối cùng ghi danh vào giải đấu bóng đá số một hành tinh.
Lịch thi đấu bán kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu
2h45 ngày 27/3: Ukraine - Thụy Điển
2h45 ngày 27/3: Ba Lan - Albania
2h45 ngày 27/3: Đan Mạch - Bắc Macedonia
2h45 ngày 27/3: CH Séc - Ireland
2h45 ngày 27/3: Italy - Bắc Ireland
2h45 ngày 27/3: Wales - Bosnia & Herzegovina
2h45 ngày 27/3: Thổ Nhĩ Kỳ - Romania
2h45 ngày 27/3: Slovakia - Kosovo
Lịch thi đấu bán kết vòng play-off liên lục địa
5h ngày 27/3: Bolivia - Suriname
10h ngày 27/3: New Caledonia - Jamaica
Tính tới thời điểm này, FIFA đã xác định được 42 đội bóng tham dự World Cup thông qua các vòng loại châu lục. Trong tháng 3, loạt trận play-off sẽ diễn ra, để xác định 6 tấm vé cuối cùng tham dự giải đấu bóng đá số một hành tinh.
Ở khu vực châu Âu, Italy sẽ đối đầu với Bắc Ireland trong trận bán kết ở nhánh A. Mặc dù là đội bóng hàng đầu thế giới nhưng Azzurri lại liên tục vắng mặt trong hai kỳ World Cup gần đây vào năm 2018 và 2022.
Ở vòng loại, đội bóng áo Thiên Thanh đã thi đấu bất ổn và chỉ xếp sau Na Uy. Do đó, vòng play-off là cơ hội cuối cùng với đoàn quân HLV Gattusso. Nếu đánh bại Bắc Ireland, Italy sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Wales và Bosnia trong trận chung kết giành vé tham dự World Cup 2026. Đội bóng ở đất nước hình chiếc ủng được kỳ vọng rất lớn khi phải đối đầu với đối thủ không quá mạnh trên hành trình giành vé.
Ở nhánh B, đội chiến thắng ở cặp Thụy Điển gặp Ukraine sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp Ba Lan gặp Albania trong cuộc đua giành vé dự World Cup. Nhánh C chứng kiến sự cạnh tranh của 4 đội bóng Slovania, Kosovo, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania. Còn nhánh D chứng kiến các trận đối đầu của CH Séc - CH Ireland, Đan Mạch - Bắc Macedonia.
Loạt trận bán kết play-off Liên lục địa diễn ra vào ngày 27/3. Bolivia đối đầu với Suriname, còn New Caledonia đụng độ với Jamaica. Sau đó, tới ngày 31/3, hai trận chung kết sẽ diễn ra để xác định hai tấm vé.
Đội thắng ở cặp New Caledonia - Jamaica đối đầu với CHDC Congo, còn đội thắng ở cặp Bolivia - Suriname gặp Iraq.
Kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2026
42 đội bóng sớm có vé tham dự World Cup 2026
CONCACAF (6 đội): Mỹ, Mexico, Canada (chủ nhà), Haiti, Curacao, Panama
Châu Á (8 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar
Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
Châu Âu (12 đội): Anh, Pháp, Croatia, Na Uy, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Đức, Thụy Sĩ, Scotland, Tây Ban Nha, Áo, Bỉ.
Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand
Châu Phi (9 đội): Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana