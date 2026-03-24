Xác định 6 đội bóng còn lại dự World Cup: Cơ hội cuối cùng cho Italy

Lịch thi đấu bán kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu 2h45 ngày 27/3: Ukraine - Thụy Điển 2h45 ngày 27/3: Ba Lan - Albania 2h45 ngày 27/3: Đan Mạch - Bắc Macedonia 2h45 ngày 27/3: CH Séc - Ireland 2h45 ngày 27/3: Italy - Bắc Ireland 2h45 ngày 27/3: Wales - Bosnia & Herzegovina 2h45 ngày 27/3: Thổ Nhĩ Kỳ - Romania 2h45 ngày 27/3: Slovakia - Kosovo Lịch thi đấu bán kết vòng play-off liên lục địa 5h ngày 27/3: Bolivia - Suriname 10h ngày 27/3: New Caledonia - Jamaica

Tính tới thời điểm này, FIFA đã xác định được 42 đội bóng tham dự World Cup thông qua các vòng loại châu lục. Trong tháng 3, loạt trận play-off sẽ diễn ra, để xác định 6 tấm vé cuối cùng tham dự giải đấu bóng đá số một hành tinh.

Tuyển Italy sẽ tham dự vòng play-off để giành vé dự World Cup (Ảnh: Getty).

Ở khu vực châu Âu, Italy sẽ đối đầu với Bắc Ireland trong trận bán kết ở nhánh A. Mặc dù là đội bóng hàng đầu thế giới nhưng Azzurri lại liên tục vắng mặt trong hai kỳ World Cup gần đây vào năm 2018 và 2022.

Ở vòng loại, đội bóng áo Thiên Thanh đã thi đấu bất ổn và chỉ xếp sau Na Uy. Do đó, vòng play-off là cơ hội cuối cùng với đoàn quân HLV Gattusso. Nếu đánh bại Bắc Ireland, Italy sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Wales và Bosnia trong trận chung kết giành vé tham dự World Cup 2026. Đội bóng ở đất nước hình chiếc ủng được kỳ vọng rất lớn khi phải đối đầu với đối thủ không quá mạnh trên hành trình giành vé.

Ở nhánh B, đội chiến thắng ở cặp Thụy Điển gặp Ukraine sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp Ba Lan gặp Albania trong cuộc đua giành vé dự World Cup. Nhánh C chứng kiến sự cạnh tranh của 4 đội bóng Slovania, Kosovo, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania. Còn nhánh D chứng kiến các trận đối đầu của CH Séc - CH Ireland, Đan Mạch - Bắc Macedonia.

Iraq là đại diện của châu Á tham dự vòng play-off liên lục địa (Ảnh: Getty).

Loạt trận bán kết play-off Liên lục địa diễn ra vào ngày 27/3. Bolivia đối đầu với Suriname, còn New Caledonia đụng độ với Jamaica. Sau đó, tới ngày 31/3, hai trận chung kết sẽ diễn ra để xác định hai tấm vé.

Đội thắng ở cặp New Caledonia - Jamaica đối đầu với CHDC Congo, còn đội thắng ở cặp Bolivia - Suriname gặp Iraq.

