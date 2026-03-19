Nhà vô địch SEA Games Philippines giành vé dự World Cup bóng đá nữ 2027

Trận đấu play-off dự World Cup khu vực châu Á diễn ra sáng nay (19/3), trên sân vận động thành phố Gold Coast (Australia).

Đội tuyển nữ Philippines (áo trắng) giành vé dự World Cup 2027 (Ảnh: AFC).

Sau hiệp một có phần chậm rãi, do đôi bên đều tỏ ra thận trọng, hiệp hai thật sự bùng nổ. Đội tuyển bóng đá nữ Philippines quyết định tăng tốc ngay đầu hiệp thi đấu thứ nhì.

Phút 47, từ pha đi bóng và tạt bóng bên phía cánh phải của đồng đội, tiền vệ Angela Beard của Philippines di chuyển ra phía sau hàng thủ Uzbekistan. Angela Beard có pha đệm bóng một chạm chính xác từ ngay trước vạch 5m50, đưa bóng dội xà ngang vào lưới, ghi bàn giúp đội đương kim vô địch (ĐKVĐ) SEA Games dẫn trước 1-0.

Không lâu sau bàn thắng nói trên, Philippines có tiếp bàn thắng thứ hai. Phút 52, lại là một đường chuyền từ phía cánh phải và lại là một pha di chuyển ra sau hàng thủ Uzbekistan. Lần này Jaclyn Sawicki đánh đầu lái bóng qua đầu thủ môn đội bóng Trung Á, ghi bàn ấn định chiến thắng cho Philippines.

Chiến thắng này giúp cho Philippines lần thứ hai liên tiếp giành quyền tham dự vòng chung kết (VCK) World Cup bóng đá nữ.

Đội ĐKVĐ SEA Games bắt kịp kỷ lục Đông Nam Á, 2 lần liên tiếp tham dự VCK World Cup của Thái Lan ở các kỳ giải năm 2015 và 2019.

Chiếc vé còn lại dự World Cup 2027 của bóng đá nữ châu Á sẽ được quyết định trong trận đấu chiều nay, giữa Triều Tiên và Đài Loan.