Tuyển nữ Việt Nam ở nhánh đấu khó khăn, AFC vẫn đánh giá cao

Tại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc). Theo điều lệ của giải năm nay, hai đội đứng đầu mỗi bảng và hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở 3 bảng, sẽ giành quyền vào tứ kết.

Điều đó có nghĩa là đội tuyển nữ Việt Nam có thể vào tứ kết bằng vé nhất bảng C, vé nhì bảng đấu này hoặc thậm chí chúng ta vẫn có thể vào tứ kết bằng vị trí thứ 3 bảng C (vé vớt dành cho một trong hai đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất).

Đội tuyển nữ Việt Nam ở vào nhánh đấu rất nặng nếu vào tứ kết (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Điểm đáng chú ý, nếu vào tứ kết bằng bất kỳ vị trí nào, đội bóng của HLV Mai Đức Chung vẫn có khả năng chạm trán với các đối thủ rất mạnh.

Nếu đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào tứ kết bằng vị trí đầu bảng C, đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán với đội đứng thứ 3 tại bảng A hoặc bảng B.

Bảng A có các đội Australia, Hàn Quốc, Iran và Philippines. Trong số này, chỉ có Iran là đội yếu. Các đội Australia, Hàn Quốc và Philippines đều rất mạnh. Đội nào đứng thứ 3 trong số này đều có thể gây khó khăn cho đội tuyển nữ Việt Nam ở tứ kết.

Còn tại bảng B, các đội thuộc bảng này có Triều Tiên, Trung Quốc, Bangladesh và Uzbekistan. Giống như bảng A, chỉ có Bangladesh là đội yếu ở bảng B. Những đội còn lại gồm Triều Tiên, Trung Quốc và Uzbekistan nếu đứng thứ 3 trong bảng, gặp đội tuyển Việt Nam ở tứ kết, đều có thể gây khó khăn cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Trong trường hợp đội tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết bằng vé nhì bảng C (khả năng này dễ xảy ra nhất), đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ gặp đội nhất bảng B ở tứ kết. Đội nhất bảng B có thể là một trong hai đội Triều Tiên hoặc Trung Quốc, hai đội cựu vô địch châu Á. Gặp đội nào trong số hai đội này cũng đều là thách thức lớn với chúng ta.

HLV Mai Đức Chung và các học trò có thể trở lại với đấu trường World Cup (Ảnh: Getty).

Còn trong trường hợp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào tứ kết với vị trí thứ 3 bảng C, chúng ta sẽ gặp đội đầu bảng A. Đội đầu bảng đấu này có thể là một trong hai đội Australia và Hàn Quốc, những đội về lý thuyết mạnh hơn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Dù đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào nhánh đấu “tử thần” nếu vào tứ kết, AFC vẫn tin vào khả năng giành vé dự vòng chung kết (VCK) World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam.

AFC viết: “HLV Mai Đức Chung cho biết mục tiêu chính của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải vô địch châu Á, đó là giành vé dự VCK World Cup 2027. Nếu điều đó xảy ra, đó là sẽ là kỳ World Cup thứ hai của bóng đá nữ Việt Nam”.

“Việc giành huy chương bạc tại SEA Games 33 cho thấy tiềm năng của bóng đá nữ Việt Nam. HLV Mai Đức Chung vô cùng ấn tượng trước sự tận tâm của các cầu thủ nữ Việt Nam. Toàn đội đã rút ngắn kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, để chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá nữ châu Á”, AFC viết thêm.

Niềm tin của Liên đoàn Bóng đá châu Á vào vé dự VCK World Cup 2027 của đội tuyển Việt Nam còn xuất phát từ chỗ đội thua ở tứ kết vẫn có thể có vé dự World Cup thông qua vòng đấu play-off châu lục.

Cụ thể, 4 đội thắng ở tứ kết, giành quyền vào bán kết giải châu Á năm nay sẽ đến thẳng World Cup. Các đội thua ở tứ kết thi đấu vòng play-off châu Á: 4 đội chia làm hai cặp đấu, hai đội thắng ở vòng play-off châu Á giành vé dự World Cup. Hai đội thua sẽ thi đấu tiếp vòng play-off liên lục địa, tranh vé vớt với đại diện của châu lục khác.