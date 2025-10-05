Ngôi sao nhập tịch Malaysia nhận tin dữ sau khi lĩnh án phạt từ FIFA

FIFA đã buộc tội Liên đoàn bóng đá Malaysia làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Giá trị của Facundo Garces giảm 50% trong thời gian ngắn (Ảnh: FAM).

Hệ quả, 7 cầu thủ này đã bị đình chỉ tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều tới sự nghiệp cầu thủ của họ. Trong số đó, trung vệ Facundo Garces là cầu thủ đẳng cấp thế giới đang thi đấu cho CLB Alaves ở La Liga (Tây Ban Nha).

Điều đáng nói, ngay sau khi FIFA công bố án phạt, giá trị của Facundo Garces đã giảm nghiêm trọng. Vào tháng trước, cầu thủ gốc Argentina vẫn còn được chuyên trang Transfermarkt định giá 2 triệu euro. Thế nhưng, tới sáng 5/10, Facundo Garces chỉ còn được định giá 1 triệu euro, tức chỉ bằng 50% so với thời điểm cách đây 1 tháng.

Nếu như trong thời gian tới, Facundo Garces và các đồng đội không thể kháng cáo thành công thì giá trị của họ sẽ còn giảm sâu hơn nữa vì phải nghỉ thi đấu rất dài.

Tổng giá trị đội hình của Malaysia cũng giảm 50% từ hơn 15 triệu euro xuống 7,8 triệu euro. Trong đó, tổng giá trị của 7 cầu thủ Palmero, Garces, Holgado, Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel được ước tính vào khoảng 7,3 triệu euro, bằng một nửa đội bóng.

Tờ Bola cho rằng đội tuyển Malaysia sẽ suy giảm sức mạnh khi mất 7 cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu và Nam Mỹ. Họ viết: “Malaysia bị ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt trên hàng công khi 7 cầu thủ nhập tịch không thể thi đấu. Họ sẽ mất đi sức mạnh vốn đã thể hiện trong thời gian gần đây.

Tổn thất lớn nhất của họ là tiền đạo Joao Figueiredo. Cầu thủ gốc Brazil này là cỗ máy săn bàn ở giải vô địch quốc gia Malaysia. Tiền đạo này cũng chính là người phá vỡ thế bế tắc khi ghi bàn thắng mở tỷ số vào lưới đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Tính ra, sau 3 trận ra sân, Joao Figueiredo đã ghi 3 bàn thắng cho đội tuyển Malaysia.

Giá trị của toàn đội Malaysia giảm 50% khi mất 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: VFF).

Ngoài ra, Hector Hevel cũng từng ghi bàn thắng vào lưới Nepal trong trận đấu hồi tháng 3. Facundo Garces là trung vệ đẳng cấp thế giới đang thi đấu ở CLB Alaves của La Liga”.

Tờ báo của Indonesia nhấn mạnh: “Vụ bê bối này có thể khiến Malaysia bị hủy kết quả thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027. Không những vậy, sự nghiệp của các cầu thủ thi đấu ở châu Âu và Nam Mỹ cũng bị hủy hoại. Khả năng kháng cáo của Malaysia là rất thấp”.

Trong đợt tập trung vào tháng 10, Malaysia sẽ thi đấu hai trận gặp Lào vào ngày 9/10 và 14/10. Tuy nhiên, trước tiên, họ có thể đối diện với phán quyết từ Tòa án bóng đá của FIFA.