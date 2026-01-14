Xác định 8 đội vào tứ kết, U23 Việt Nam cùng nhánh đấu với Trung Quốc

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Vòng tứ kết 18h30 ngày 16/1: U23 Nhật Bản - U23 Jordan 22h30 ngày 16/1: U23 Việt Nam - U23 UAE 18h30 ngày 17/1: U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc 22h30 ngày 17/1: U23 Australia - U23 Hàn Quốc Vòng bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản/U23 Jordan - U23 Australia/U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam/U23 UAE - U23 Uzbekistan/U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

Ở lượt trận cuối cùng bảng D giải U23 châu Á, U23 Trung Quốc đã thành công khi cầm hòa U23 Thái Lan với tỷ số 0-0. Kết quả này giúp đội bóng của đất nước tỷ dân giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á với vị trí nhì bảng D với 5 điểm.

Đứng đầu ở bảng D là U23 Australia. Trong trận đấu cùng giờ, đội bóng xứ Chuột túi đã có màn ngược dòng nghẹt thở trước U23 Iraq. Đội bóng Tây Á vươn lên dẫn trước ở phút 63 do công của Amoori Faisal. Tưởng chừng như U23 Australia bị loại nhưng họ lại gây sốc khi ghi liên tiếp hai bàn thắng ở phút 90+3 và 90+7 để ngược dòng thắng 2-1. Đội bóng xứ Chuột túi đứng đầu bảng với 6 điểm.

U23 Trung Quốc góp mặt ở vòng tứ kết giải U23 châu Á (Ảnh: FAT).

Như vậy, tính tới thời điểm này, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã xác định 8 đội giành quyền vào tứ kết ở giải U23 châu Á là U23 Việt Nam, U23 Jordan (bảng A), U23 Nhật Bản, U23 UAE (bảng B), U23 Uzbekistan, U23 Hàn Quốc (bảng C), U23 Australia, U23 Trung Quốc (bảng D).

Các cặp đấu tứ kết cũng được xác định. Ở cặp tứ kết đầu tiên, U23 Việt Nam sẽ chạm trán với U23 UAE. Cặp tứ kết thứ hai là cuộc đọ sức giữa U23 Uzbekistan gặp U23 Trung Quốc. Cặp tứ kết thứ ba là U23 Nhật Bản đối đầu với U23 Jordan. Cặp đấu cuối cùng chứng kiến màn so tài của U23 Australia và U23 Hàn Quốc.

U23 Việt Nam đối đầu với U23 UAE (Ảnh: AFC).

Đội thắng ở cặp tứ kết giữa U23 Việt Nam/U23 UAE sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp tứ kết U23 Uzbekistan/U23 Trung Quốc ở bán kết. Ở nhánh đấu còn lại, đội thắng ở cặp U23 Nhật Bản/U23 Jordan gặp đội thắng ở cặp U23 Hàn Quốc/U23 Australia.

Các trận đấu ở vòng tứ kết giải U23 châu Á diễn ra trong hai ngày 16,17/1. Trong đó, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1. Trận chung kết giải U23 châu Á diễn ra vào ngày 24/1.