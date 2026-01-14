HLV U23 UAE nhận xét về sức mạnh của U23 Việt Nam

Trong trận đấu cuối cùng ở bảng B giải U23 châu Á, U23 UAE đã hòa 1-1 với U23 Syria. Kết quả này là vừa đủ để giúp U23 UAE giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng B khi có 4 điểm, bằng điểm với U23 Syria nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại.

HLV Marcelo Broli thừa nhận U23 Việt Nam là đối thủ đáng gờm (Ảnh: AFC).

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Marcelo Broli của U23 UAE cho rằng cả hai đội cùng bước vào trận đấu này với áp lực lớn. Ông lên tiếng khen ngợi các học trò: “U23 Syria chơi quyết liệt và tạo ra nhiều tình huống khó khăn. Nhưng điều quan trọng là U23 UAE vẫn giữ được sự tập trung cần thiết để hoàn thành mục tiêu”.

Ở vòng tứ kết, U23 UAE sẽ chạm trán với U23 Việt Nam, đội bóng vừa kết thúc vòng bảng với ba trận toàn thắng. HLV Marcelo Broli đánh giá cao sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Vị HLV người Uruguay cho biết: “U23 Việt Nam có hệ thống đồng bộ, chuyển đổi trạng thái rất nhanh từ phòng ngự sang tấn công. Các pha phản công của U23 Việt Nam đều diễn ra ở tốc độ cao, với sự sát thương lớn. Sự kỷ luật và tính đồng đều trong cách vận hành giúp họ duy trì thế trận ổn định suốt 90 phút”.

U23 UAE có hai ngày chuẩn bị trước vòng tứ kết, còn U23 Việt Nam có lợi thế khi được nghỉ nhiều hơn một ngày. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik cần phải vượt qua cái dớp chưa từng thắng U23 UAE trong quá khứ. Trong 6 trận gặp đội bóng Tây Á, U23 Việt Nam hòa 2, thua 4.

U23 Việt Nam toàn thắng trong ba trận đấu ở vòng bảng (Ảnh: AFC).

Lần đầu hai đội gặp nhau ở Asiad 2014, U23 Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura đã chịu thất bại 1-3 trước U23 UAE. Trận đấu đáng nhớ nhất của hai đội là ở trận tranh Huy chương đồng Asiad 2018. U23 Việt Nam đã hòa 1-1 sau 120 phút, trước khi thất bại trước U23 UAE với tỷ số 3-4 ở loạt sút luân lưu.

U23 Việt Nam chỉ có hai trận hòa trước U23 UAE với tỷ số 0-0 ở giải U23 châu Á 2020 và 1-1 ở trận giao hữu vào năm 2019.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.