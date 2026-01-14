Báo Hàn Quốc thất vọng khi so sánh đội nhà với U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đã giành vé đi tiếp ở giải U23 châu Á với ngôi đầu bảng A sau khi toàn thắng trong ba trận đấu. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc chật vật vượt qua vòng bảng khi chỉ có 4 điểm sau 3 trận. Họ phải trông cậy vào việc U23 Lebanon đánh bại U23 Iran mới có thể sở hữu tấm vé.

U23 Việt Nam được đánh giá cao sau khi toàn thắng ba trận vòng bảng giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Chứng kiến phong độ thất vọng của đội nhà, các tờ báo của Hàn Quốc đã so sánh với U23 Việt Nam. Tờ Osen bình luận: “Sự tương phản càng trở nên rõ nét khi nhìn sang U23 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik, đội toàn thắng để đứng đầu bảng A. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc chật vật giành vé đi tiếp sau thất bại trước U23 Uzbekistan”.

Tờ News Nate bình luận sâu hơn về U23 Việt Nam. Họ bình luận: “U23 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng trước U23 Saudi Arabia và kết thúc vòng bảng với ba trận toàn thắng. Kể từ khi giải U23 châu Á được tổ chức vào năm 2013, đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam đứng đầu bảng ở vòng bảng.

Trong đó, U23 Việt Nam từng hai lần về nhì sau U23 Hàn Quốc ở các giải đấu vào năm 2018 và 2022. Nền tảng cho hành trình thành công của Việt Nam chính là năng lực của HLV Kim Sang Sik.

Ông nắm quyền đội tuyển Việt Nam vào tháng 4/2024, thay cho HLV Philippe Troussier. Khi đội tuyển gặp nhiều khó khăn dưới thời HLV Troussier, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đặt niềm tin vào một HLV Hàn Quốc khác, sau khi đánh giá rất cao những gì HLV Park Hang Seo đã làm được từ năm 2017 đến năm 2023.

Không chỉ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik còn đồng thời nắm đội U23 và gặt hái hàng loạt thành công.

Với phong cách giao tiếp cởi mở và khả năng nắm bắt tâm lý cầu thủ nhanh chóng, ông Kim giúp bóng đá Việt Nam lột xác. Chỉ 6 tháng sau khi nhậm chức, ông đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2024, giải đấu được ví như “World Cup của Đông Nam Á”. Sáu tháng sau, Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch U23 Đông Nam Á, hoàn tất cú hat-trick danh hiệu.

Phép màu Kim Sang Sik chưa dừng lại. Tháng 12 năm ngoái, U23 Việt Nam đánh bại “kỳ phùng địch thủ” U23 Thái Lan 3-2 trong trận chung kết SEA Games 2025, giành lại tấm Huy chương vàng (HCV) sau 4 năm.

Đó là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam giành 3 danh hiệu lớn trong năm dương lịch, thành tích mà ngay cả HLV Park Hang Seo cũng chưa từng làm được.

Tại giải U23 châu Á 2026, sức mạnh của U23 Việt Nam dưới thời Kim Sang Sik tiếp tục được chứng minh. Đặc biệt, đội chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn sau 3 trận vòng bảng, cho thấy sự cải thiện vượt bậc về phòng ngự. Bên cạnh đó, khả năng thay người và điều chỉnh chiến thuật linh hoạt của HLV Kim Sang Sik giúp U23 Việt Nam duy trì sự cạnh tranh tốt trước các đối thủ châu Á”.

Ở vòng tứ kết, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 UAE vào lúc 22h30 ngày 16/1.