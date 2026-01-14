Báo Thái Lan nhận xét thẳng thắn về thành công của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đã thi đấu thành công dưới thời HLV Kim Sang Sik. Sau khi giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á và SEA Games, đội bóng trẻ của Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng khi toàn thắng trong cả ba trận đấu ở vòng bảng giải U23 châu Á gặp U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia.

Tờ Thairath cho rằng thành công của U23 Việt Nam nhờ sự ủng hộ của nhiều nguồn lực (Ảnh: AFC).

Trong khi đó, U23 Thái Lan liên tục thất bại trong thời gian qua. Tại giải U23 châu Á, “Voi chiến” chỉ giành 1 điểm sau hai trận đấu với U23 Australia (thua) và U23 Iraq (hòa). Họ đang đối diện với nguy cơ lớn bị loại ngay từ vòng bảng.

Trước tình hình đó, tờ Thairath đã nhìn nhận thẳng thắn về thành công của U23 Việt Nam. Tờ báo này có bài viết: “Vì sao U23 Việt Nam thi đấu thăng hoa? Bài học kinh nghiệm của bóng đá Thái Lan”.

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: “Tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra ở Saudi Arabia, U23 Việt Nam không ngần ngại đặt mục tiêu lọt vào trận chung kết sau khi giành chiến thắng trong cả ba trận đấu ở vòng bảng.

Thành công của U23 Việt Nam đến từ nhiều yếu tố. Chính phủ cho đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đều chung tay hỗ trợ các đội bóng. Họ cũng có nền tảng đào tạo bóng đá trẻ, với nhiều trung tâm chất lượng. Đây chính là yếu tố then chốt giúp các cầu thủ có môi trường tập luyện chất lượng và hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc bổ nhiệm HLV Kim Sang Sik cũng là một bước đi quan trọng. Chiến lược gia Hàn Quốc này có triết lý bóng đá tương đồng với người tiền nhiệm Park Hang Seo, giúp duy trì hướng phát triển đã có sẵn.

Kim Sang Sik là HLV dày dạn kinh nghiệm ở Hàn Quốc. Đồng thời, VFF cũng trao cho ông toàn quyền chỉ đạo cả đội U23 và đội tuyển quốc gia, giúp ông xây dựng kế hoạch chiến lược một cách hệ thống và thống nhất.

Dưới sự dẫn dắt của Kim Sang Sik, U23 Việt Nam thi đấu các giải chính thức với tỷ lệ thắng lên tới 100%.

U23 Thái Lan đối diện với nguy cơ bị loại khỏi giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Bóng đá Việt Nam cũng ưu tiên tối đa cho đội tuyển bằng cách điều chỉnh lịch thi đấu V-League, tạm dừng 3-4 tháng kể từ tháng 11 để đội U23 Việt Nam có thời gian dài chuẩn bị cho giải SEA Games và U23 châu Á.

Đội U23 Việt Nam có thể giữ đội hình ổn định tham gia các giải đấu như U23 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á 2026, SEA Games 33, và vòng chung kết U23 châu Á 2026. Toàn đội có nhiều thời gian tập trung, rèn luyện chiến thuật, đồng thời có thể bay sang Qatar tập huấn nhằm thích nghi với thời tiết Trung Đông ngay trước giải U23 châu Á.

Những yếu tố này đã góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam đạt thành tích ấn tượng với 9 điểm tuyệt đối tại vòng bảng U23 châu Á. Ở trận đấu gần nhất, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã xuất sắc đánh bại chủ nhà U23 Saudi Arabia”.

Tờ Thairath kết luận: “Hướng đi của bóng đá Việt Nam có thể trở thành bài học cho bóng đá Thái Lan, chẳng hạn như việc xây dựng trung tâm huấn luyện đạt chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, một số yếu tố khác cũng cần được cân nhắc tùy theo điều kiện thực tế và đặc thù bóng đá Thái Lan”.

Trước thềm SEA Games 33 và giải U23 châu Á, dư luận Thái Lan đã tranh cãi gay gắt về việc giải vô địch quốc gia Thái Lan vẫn diễn ra. Điều đó khiến cho U23 Thái Lan không thể triệu tập đội hình mạnh nhất. Thậm chí, đội hình của U23 Thái Lan tham dự giải U23 châu Á còn yếu hơn cả khi tham dự SEA Games.