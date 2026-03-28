FIFA gửi thông điệp đặc biệt khi Hoàng Hên ra mắt tuyển Việt Nam

Trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh vào tối 26/3, cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên đã có màn ra mắt đội tuyển Việt Nam. Đây là ước mơ trở thành sự thật của tiền vệ gốc Brazil sau hơn 5 năm thi đấu ở Việt Nam.

Trang FIFA World Cup nhắc tới Hoàng Hên sau màn ra mắt đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FIFA World Cup).

Hoàng Hên trở thành cầu thủ nhập tịch thứ hai ở đội tuyển Việt Nam thi đấu dưới thời HLV Kim Sang Sik sau Xuân Son. Cặp tấn công “Son - Hên” thực sự mang tới nhiều kỳ vọng cho đội tuyển Việt Nam.

Sau màn ra mắt của Hoàng Hên ở đội tuyển Việt Nam, trang FIFA World Cup đã đăng tải bức hình tiền vệ này hát quốc ca dưới lá quốc kỳ Việt Nam. Kèm theo đó là dòng chú thích: “Hên 9” cùng biểu tượng mặt cười.

Bức hình này có ý nghĩa hơn vạn lời nói. Nó cho thấy cam kết của ngôi sao sinh năm 1994 khi muốn phục vụ đội tuyển Việt Nam. Từ sâu trong tim, Hoàng Hên đã xem Việt Nam là quê hương thứ hai của mình.

Chia sẻ sau trận đấu, Hoàng Hên cho biết: “Tôi rất vui khi tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trong trận đầu tiên tôi khoác áo. Dù chưa thể ghi bàn nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể ghi bàn ở trận sau.

Hoàng Hên chưa ghi bàn nhưng đã để lại dấu ấn trong trận đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

Dĩ nhiên, tôi phải cố gắng thích nghi với lối chơi của HLV Kim Sang Sik. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tuyển Việt Nam giành chiến thắng”.

Trong khi đó, Hoàng Đức cũng có nhận xét tích cực về người đồng đội: “Hoàng Hên là cầu thủ rất chất lượng, đã khẳng định được mình trong nhiều năm qua. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ tạo ra nhiều dấu ấn hơn nữa và ghi được nhiều bàn thắng”.

Theo lịch, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào lúc 19h ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ ghi bàn thắng đầu tiên cho “Rồng vàng”.