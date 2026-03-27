Đội tuyển Việt Nam nhận tin vui từ FIFA sau khi đánh bại Bangladesh

Tối qua (26/3), đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước Bangladesh trong trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy. Chiến thắng này giúp “Những chiến binh sao vàng” có bước chạy đà thuận lợi trước trận đấu với Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.

Tuyển Việt Nam được tăng điểm trên bảng xếp hạng FIFA (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh đó, tuyển Việt Nam còn đón nhận tin vui trên bảng xếp hạng FIFA. Với chiến thắng này, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã được cộng thêm 2,38 điểm, tiếp tục xếp thứ 103 thế giới.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đã thu hẹp khoảng cách với top 100. Cụ thể, đội bóng đang có 1.216 điểm và chỉ còn kém 8 điểm so với đội xếp thứ 100 là Tajikistan. Điều đó có nghĩa rằng, nếu giành chiến thắng trước Malaysia, “Những chiến binh sao vàng” có thể vươn tới cột mốc top 100.

Ở khu vực Đông Nam Á, Myanmar đã có sự nhảy vọt đáng kể. Đội bóng này đã gây sốc khi giành chiến thắng trước Afghanistan ở vòng loại Asian Cup 2027. Nhờ đó, Myanmar được cộng 12,51 điểm, tăng 4 bậc vươn lên thứ 159 thế giới.

Trong khi đó, các đội bóng khác ở khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia không thay đổi thứ hạng khi không ra sân trong lượt trận tối và đêm qua.

Ở top đầu thế giới, tuyển Pháp đã được cộng 3,96 điểm sau khi chiến thắng trước Brazil với tỷ số 2-1 trong trận giao hữu. Nhờ đó, Les Bleus tăng 1 bậc lên thứ 2 thế giới với 1.873,96 điểm, chỉ kém 4 điểm so với đội đứng đầu là Argentina. Ở chiều ngược lại, Brazil tụt 1 bậc xuống thứ 6 thế giới.

Tuyển Việt Nam áp sát top 100 thế giới (Ảnh: FIFA).

Tuyển Italy cũng được cộng 5,4 điểm sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Bắc Ireland ở vòng play-off World Cup. Họ đã tăng 1 bậc lên xếp thứ 12 thế giới.

Senegal sau khi bị tước chức vô địch CAN 2025 đã tụt 2 bậc xuống thứ 14 thế giới. Họ vẫn là đội xếp thứ hai ở châu Phi sau Morocco (thứ 8 thế giới).

Thứ hạng của các đội bóng trên bảng xếp hạng FIFA hứa hẹn sẽ thay đổi khi loạt trận ngày 31/3 diễn ra ở các giải đấu như vòng loại Asian Cup, vòng play-off World Cup, giao hữu… Trong đó, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào lúc 19h ngày 31/3.