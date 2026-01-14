U23 Việt Nam hạ gục Saudi Arabia: Giấc mơ không còn… hoang đường

Chiến thắng đầy toan tính của U23 Việt Nam

Xin được bắt đầu bài viết bằng một con số biết nói. Thống kê của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chỉ ra rằng U23 Việt Nam có tới… 94 lần phá bóng giải nguy trong ba trận đấu ở giải U23 châu Á năm nay, nhiều nhất trong số các đội bóng tham dự. Không những vậy, trong những trận đấu này, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đều cầm bóng ít hơn đối thủ.

U23 Việt Nam khiến chủ nhà U23 Saudi Arabia bị loại ngay từ vòng bảng giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Những con số ấy không dẫn dắt khán giả tới nhận định rằng “U23 Việt Nam thắng may mắn” (giống như bình luận của tờ Superball, Indonesia). Ở góc độ nào đó, nó cho thấy bản lĩnh tuyệt vời của các cầu thủ U23 Việt Nam trước sức ép cũng như cách tiếp cận, triển khai lối chơi đầy toan tính của HLV Kim Sang Sik.

Hãy nghe Đình Bắc kể chi tiết về kế hoạch của HLV Kim Sang Sik ở trận gặp U23 Saudi Arabia: “Huấn luyện viên chỉ đạo chúng tôi không được dâng cao, mà phải tập trung phòng ngự chắc chắn. Khi tấn công, chúng tôi khai thác từ hai biên, nhận bóng sau lưng hậu vệ đối phương. Bàn thắng tới từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của toàn đội”.

Rõ ràng, thứ “may mắn” mà từ Superball nhắc tới đều xuất phát từ toan tính của HLV Kim Sang Sik và các học trò. Thoạt nhìn, đó là quyết định khó hiểu nhưng đầy hợp lý. Đơn cử như việc sử dụng cầu thủ trẻ nhất đội là Lê Phát đá chính ở hai trận đấu với U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Rồi tới quyết định thay thế toàn bộ hàng công và hai cánh trong trận đấu quyết định với U23 Saudi Arabia.

Bộ ba Viktor Lê, Công Phương, Ngọc Mỹ được sử dụng ngay từ đầu thay thế cho Đình Bắc, Lê Phát, Quốc Việt. Hay đôi cánh Phi Hoàng, Minh Phúc cũng được cất trên băng ghế dự bị.

Không ít người cảm thấy lạ lùng với quyết định này nhưng thực tế cho thấy, các nhân tố dự bị của U23 Việt Nam đã đáp ứng tốt chiến thuật. Họ góp phần phá sức của các hậu vệ U23 Saudi Arabia trong hiệp 1. Và rồi, sang hiệp 2, Đình Bắc sung sức sau khi vào sân đã kết liễu đội chủ nhà bằng pha tăng tốc và dứt điểm ở đẳng cấp cao.

Bản đồ nhiệt cho thấy U23 Việt Nam chủ động hoạt động ở sân nhà và hai cánh (Ảnh: AFC).

Chuyên gia Phạm Minh Đức đã phân tích về chiến thuật của HLV Kim Sang Sik trên sóng truyền hình: “Chiến lược gia người Hàn Quốc đã tính toán rất kỹ và xây dựng chiến lược hợp lý khi lên bóng không thông qua tuyến giữa mà thông qua hai cánh, sử dụng các đường chuyền vượt tuyến nhắm đến phía sau hàng thủ đối phương. Điều này giúp chúng ta né được áp lực của U23 Saudi Arabia khi tổ chức các pha lên bóng.

Trong hiệp 1, các cầu thủ U23 Việt Nam tuân thủ tốt chiến thuật, chơi kỷ luật, bọc lót tốt và tấn công dọc hai biên với một bên là Khuất Văn Khang và một bên là Anh Quân, Công Phương. Sang hiệp 2, chúng ta vẫn đảm bảo sự chắc chắn trong phòng ngự và ghi bàn duy nhất từ một tình huống phối hợp xuất sắc ở biên trái, giữa Ngọc Mỹ và Đình Bắc”.

Thế mới nói, thành công của U23 Việt Nam không hề tới từ sự may mắn ngẫu nhiên. Thay vào đó, nó là kết quả của chuỗi tính toán phức tạp của HLV Kim Sang Sik. Ông thầy người Hàn Quốc được biết đến là con người tỉ mỉ, kiên nhẫn. Ông không ngại căn dặn từng học trò từng lời khuyên dù là nhỏ nhất. Điều đó giúp U23 Việt Nam hóa thành khối gắn kết và không dễ xuyên thủng.

Giấc mơ tuyết trắng giữa Ả rập đầy nắng

Trong cuốn biên niên sử của bóng đá Việt Nam, chiến tích của đội U23 dưới thời HLV Park Hang Seo ở giải U23 châu Á 2018 luôn được nhắc tới ở vị trí trang trọng. Đó là hiện thân cho khát khao vươn lên tới tột đỉnh vinh quang và tinh thần chiến đấu không lùi bước của các cầu thủ Việt Nam.

U23 Việt Nam hy vọng có thể tái hiện lại kỳ tích Thường Châu năm 2018 (Ảnh: FIFA).

Những thế hệ cầu thủ Việt Nam sau này đều mong ước một lần được sống lại khoảnh khắc bất tử của thế hệ đàn anh như Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường ngày nào. Giờ đây, không ít người hâm mộ đang có linh cảm mạnh mẽ rằng kỳ tích Thường Châu (Trung Quốc) có thể tái hiện tại giải U23 châu Á tại mảnh đất đầy nắng tại Saudi Arabia.

Hình ảnh Duy Mạnh nán lại sân, cắm lá Quốc kỳ Việt Nam trên tuyết ở Thường Châu tiêu biểu cho tinh thần bất diệt của người dân Việt Nam. Dù trong những năm qua, bóng đá nước nhà đã trải qua nhiều thăng trầm, có lúc không giữ được vị thế nhưng tinh thần ấy chưa bao giờ mất đi trong trái tim của các tuyển thủ Việt Nam. Giờ đây, nó đang được bùng lên mạnh mẽ ở Saudi Arabia.

Có rất nhiều so sánh giữa thế hệ hiện tại và thế hệ U23 Việt Nam vào năm 2018. Thế nhưng, thật khó để đưa ra câu trả lời chuẩn xác nhất. Có khá nhiều điểm chung của hai thế hệ này. Họ đều sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, thi đấu gắn kết và luôn thể hiện tinh thần chiến đấu ở mức rất cao.

Bên cạnh đó, hai vị thuyền trưởng của hai thế hệ U23 Việt Nam đều là những người Hàn Quốc. Thế nhưng, cách tiếp cận của hai chiến lược gia này không giống nhau. HLV Park Hang Seo đã nhào nặn ra tập thể thi đấu giàu cảm xúc, luôn thể hiện tinh thần vượt khó. Còn HLV Kim Sang Sik lại trình làng phiên bản lạnh lùng, toan tính và hiệu quả.

Đó là lý do U23 Việt Nam rất khó bị đánh bại dưới thời HLV Kim Sang Sik. Thậm chí, thống kê chỉ ra rằng “Những chiến binh sao vàng” đã toàn thắng trong cả 14 trận đấu chính thức khi được dẫn dắt bởi vị HLV sinh năm 1976.

U23 Việt Nam thi đấu tự tin, bản lĩnh và hiệu quả dưới thời HLV Kim Sang Sik (Ảnh: AFC).

HLV Kim Sang Sik khiến người hâm mộ luôn sống trong lằn ranh của sự nghi ngờ và tin tưởng. Thế nhưng, cuối cùng, ông vẫn biết cách giúp U23 Việt Nam tạo ra sự khác biệt và giành chiến thắng. Không phải ngẫu nhiên, AFC đã gọi HLV Kim là “bậc thầy chiến thuật”.

Chưa biết hành trình của U23 Việt Nam ở “Ả rập đầy nắng” sẽ đi tới đâu. Việc đội bóng toàn thắng ba trận vòng bảng không phải là yếu tố đảm bảo cho việc tiến xa. Nên nhớ, vòng knock-out luôn tiềm ẩn nhiều kịch bản khó lường. Năm 2018, U23 Việt Nam đã trải qua hai trận đấu kéo dài 120 phút trước U23 Iraq và U23 Qatar trước khi bước vào trận chung kết.

Trước mắt, U23 Việt Nam sẽ chạm trán với U23 UAE ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026 vào 22h30 ngày 16/1. Đó hứa hẹn sẽ là trận đấu gian nan với thầy trò HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên, U23 Việt Nam có đủ cơ sở để cụ thể hóa những giấc mơ “hoang đường”.

Liệu chăng, bóng đá Việt Nam có thêm một lần “tung cánh” một lần nữa ở sân chơi U23 châu Á?