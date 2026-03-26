Hoàng Hên ra mắt, đội tuyển Việt Nam thắng đậm Bangladesh

Tuyển Việt Nam thắng đậm Bangladesh 3-0 tại Hàng Đẫy

Đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại đội tuyển Bangladesh với tỷ số 3-0 trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tối 26/3 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Chiến thắng này được xem là màn tổng duyệt hoàn hảo cho thầy trò HLV Kim Sang Sik trước khi bước vào vòng loại Asian Cup 2027.

Cầu thủ Đỗ Hoàng Hên đã được HLV Kim Sang Sik cho ra mắt tuyển Việt Nam bằng việc điền tên anh vào danh sách xuất phát. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã chủ động đẩy cao đội hình và nhanh chóng tạo ra sức ép đáng kể. Chỉ mất 8 phút, tuyển Việt Nam đã có bàn mở tỷ số. Từ một tình huống phạt góc, tiền đạo Tuấn Hải đã chọn vị trí chính xác và đệm bóng cận thành, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở tỷ số (Ảnh: Mạnh Quân).

Hưng phấn sau bàn thắng sớm, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik tiếp tục dồn ép đối thủ. Phút 18, hậu vệ Xuân Mạnh đã lên tham gia tấn công hiệu quả, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha đánh đầu từ quả đá phạt của Quang Hải.

Thế trận hoàn toàn thuộc về tuyển Việt Nam trong hiệp một. Trước khi hiệp đấu khép lại, tiền vệ Hai Long đã ghi dấu ấn với pha đi bóng kỹ thuật và dứt điểm tinh tế ở phút 38, nâng tỷ số lên 3-0. Đây cũng là kết quả sau 45 phút đầu tiên, phản ánh sự áp đảo toàn diện của đội chủ nhà.

Bước sang hiệp hai, tuyển Việt Nam chủ động giảm nhịp độ và thực hiện nhiều sự thay đổi về nhân sự nhằm thử nghiệm đội hình. Các cầu thủ như Xuân Son, Văn Hậu, Thành Long, Văn Khang, Việt Anh, Gia Hưng được tung vào sân, giúp lối chơi duy trì sự linh hoạt. Dù không ghi thêm bàn thắng, đội chủ nhà vẫn kiểm soát tốt thế trận và tạo ra thêm một số cơ hội đáng chú ý.

Hoàng Hên chơi tốt nhưng không có duyên ghi bàn (Ảnh: Hải Long).

Ở chiều ngược lại, Bangladesh đã nỗ lực tìm kiếm bàn danh dự nhưng gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Việt Nam. Những pha dứt điểm hiếm hoi của đội khách hoặc thiếu chính xác, hoặc không đủ khó để đánh bại thủ thành Văn Lâm.

Chung cuộc, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0 với cả ba bàn thắng đều được ghi trong hiệp một, phản ánh đúng sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội. Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik có màn chạy đà thuận lợi mà còn mang lại nhiều tín hiệu tích cực về lối chơi, trước khi bước vào những trận đấu chính thức gặp Malaysia vào ngày 31/3.