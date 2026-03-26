Báo Trung Quốc nhận xét thẳng thắn về sai lầm khiến U23 Việt Nam rơi điểm

Ở trận mở màn giải giao hữu CFA Team China 2026 diễn ra vào chiều 25/2, U23 Việt Nam đã hòa 1-1 đáng tiếc trước U23 Triều Tiên. Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh dẫn trước từ sớm do công của Minh Tâm nhưng sau đó, U23 Triều Tiên đã gỡ hòa ở phút 63.

Bình luận về trận đấu này, tờ China News nhận xét: “Đội bóng do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt nhập cuộc đầy quyết liệt và tạo ra nhiều cơ hội ngay từ đầu trận. Nguyễn Minh Tâm tận dụng tốt tình huống di chuyển nhanh bên cánh phải để ghi bàn mở tỷ số bằng một cú dứt điểm chính xác ở phút thứ 8.

Dù U23 Việt Nam chiếm ưu thế nhưng U23 Triều Tiên vẫn duy trì tổ chức chiến thuật chặt chẽ, hạn chế rủi ro. Vì vậy, “Những chiến binh sao vàng” không thể gia tăng cách biệt.

Bước sang hiệp 2, Triều Tiên điều chỉnh lối chơi, kiểm soát không gian tốt hơn. Đội khách tận dụng những khoảng trống trong quá trình chuyển trạng thái phòng ngự của U23 Việt Nam để ghi bàn gỡ hòa ở phút 69 sau một pha phối hợp bài bản. Tình huống xử lý cá nhân bất ngờ khiến hàng thủ U23 Việt Nam lúng túng, dẫn đến bàn thua”.

Tờ báo của Trung Quốc cho rằng U23 Việt Nam đã có một vài điểm nổi bật nhưng cũng bộc lộ sai lầm dẫn tới không thể giành chiến thắng. Tờ China News tiếp tục bình luận: “Minh Tâm là điểm sáng của trận đấu với bàn thắng mở tỷ số cùng khả năng tạo đột biến liên tục. Tuyến giữa của Việt Nam cũng có những đóng góp tích cực trong việc phân phối bóng, dù hàng thủ bộc lộ sự thiếu ổn định ở hiệp 2.

Kết quả hòa mang đến nhiều bài học lớn cho U23 Việt Nam, đặc biệt là khả năng duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút. Đội bóng đang hướng đến những trận đấu tiếp theo tại giải đấu với mục tiêu cải thiện các chi tiết chiến thuật đã bộc lộ ở trận ra quân”.

“HLV Đinh Hồng Vinh lựa chọn đội hình ưu tiên kiểm soát thế trận, nhưng cần cải thiện khả năng kèm người khi chuyển đổi trạng thái. Hai cánh và tuyến giữa duy trì sự ổn định nhưng hàng công vẫn phụ thuộc nhiều vào những tình huống cá nhân”, vẫn là nhận xét của tờ China News về lối chơi của U23 Việt Nam.

Cuối cùng, tờ báo của Trung Quốc cho rằng kết quả hòa phản ánh đúng cục diện trận đấu. “Tỷ số 1-1 phản ánh đúng cục diện cân bằng của trận đấu, khi mỗi đội đều có những thời điểm chiếm ưu thế. U23 Việt Nam chơi tốt trong hiệp một nhưng không duy trì được lợi thế đến cuối trận. Đây là vấn đề cần được cải thiện trong thời gian tới.

Những cầu thủ như Minh Tâm đã có cơ hội thể hiện và cho thấy tiềm năng phát triển. Toàn đội đang hướng tới việc nâng cao tính gắn kết trong lối chơi. Giải đấu lần này tiếp tục là cơ hội quý giá để kiểm chứng và hoàn thiện đội hình U23 Việt Nam trong tương lai”, tờ China News kết luận.

Sau lượt trận đầu tiên, cả 4 đội bóng là U23 Việt Nam, U23 Triều Tiên, U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc đều có 1 điểm. Ở lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan vào lúc 14h ngày 28/3.