Xem trực tiếp trận tuyển Việt Nam gặp Bangladesh ở đâu?

Tối nay (26/3), đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Bangladesh trên sân nhà Hàng Đẫy. Đây là màn tập dượt của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước thềm trận đấu với tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.

Tuyển Việt Nam quyết tâm chiến thắng Bangladesh (Ảnh: Minh Quân).

Dù đây chỉ là trận giao hữu nhưng tuyển Việt Nam có quyết tâm rất lớn giành chiến thắng. Khuất Văn Khang chia sẻ: “Tất cả chúng tôi cần thể hiện hết mình để ban huấn luyện có thể nhìn thấy, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Malaysia. Hy vọng khán giả sẽ đến sân để cổ vũ, vì đã lâu đội tuyển mới thi đấu tại Hà Nội”.

Khuất Văn Khang cho biết toàn đội đang có tinh thần tích cực sau những tín hiệu thuận lợi gần đây, trong đó có việc đội tuyển cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA: “Đó là niềm vui để toàn đội có thêm động lực, cố gắng hơn nữa để cải thiện thành tích trên bảng xếp hạng FIFA”. Tiền vệ của Thể Công Viettel cũng khẳng định tuyển Việt Nam luôn đặt mục tiêu chiến thắng trong mọi trận đấu.

Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik tiết lộ khả năng sử dụng cặp Xuân Son và Hoàng Hên trong trận đấu này. Ông nói: “Chúng tôi có thể sử dụng cả hai trong vai trò cặp tiền đạo hoặc chỉ một trung phong. Xuân Son hiện bị đau nhẹ cơ đùi, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy cậu ấy vẫn đảm bảo thể trạng tốt nhất để ra sân ở trận đấu ngày mai”.

Bangladesh không phải đối thủ quá mạnh (Ảnh: Getty).

Bangladesh không phải là đối thủ mạnh. Họ đang xếp thứ 180 thế giới, thấp hơn rất nhiều so với đội tuyển Việt Nam (thứ 103). Trong thời gian qua, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang đạt phong độ rất cao khi giành chiến thắng trong 16/17 trận đấu gần đây. Trong khi đó, Bangladesh đã không thể giành quyền vượt qua vòng loại Asian Cup 2027.

Trong quá khứ, hai đội từng gặp nhau vào năm 2006. Khi ấy, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 5-1.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Bangladesh:

Việt Nam: Trung Kiên, Đình Trọng, Việt Anh, Duy Mạnh, Văn Hậu, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Khang, Hoàng Hên, Việt Cường, Xuân Son

Bangladesh: Mitul Marma, Tariq Kazi, Rahmat Mia, Zayyan, Saad Uddin, Quazem, Morselin, Md Ridoy, Chouhhury, Sumon Reza, Fahamedul Islam.