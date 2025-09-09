Báo Đông Nam Á bình luận về màn ẩu đả của đội tuyển Thái Lan, Indonesia

Trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á nhận xét: “Các đội tuyển Đông Nam Á thi đấu với các đội tuyển Tây Á trong những ngày FIFA Days (ngày các đội tuyển trên toàn thế giới thi đấu quốc tế, theo lịch do FIFA ấn định) tháng 9”.

“Điểm nhấn lớn nhất của các trận đấu này không phải là các bàn thắng, mà là những trận đấu căng thẳng và những màn ẩu đả nặng nề trên sân cỏ”, trang ASEAN Football bình luận thêm.

Các trận đấu liên quan đến những đội Thái Lan và Indonesia trong ít ngày qua rất ít bàn thắng, nhưng nhiều bạo lực (Ảnh: ASEAN Football).

Cụ thể, ngày 7/9, đội tuyển Thái Lan gặp đội tuyển Iraq trong trận chung kết King’s Cup, Thái Lan thua 0-1. Cuối trận, cầu thủ Thái Lan và cầu thủ Iraq ẩu đả với nhau, sau tình huống cầu thủ Iraq vào bóng thô bạo với tiền vệ Chanathip Songkrasin bên phía Thái Lan.

Ngày 8/9, đội tuyển Indonesia có trận giao hữu với Lebanon, hai đội hòa nhau 0-0. Điểm nhấn của trận cầu này là các cầu thủ Indonesia và Lebanon lao vào nhau ở giữa hiệp một và cuối hiệp hai.

Trang CNN Indonesia viết về những màn ẩu đả trong trận Indonesia gặp Lebanon tối qua (8/9): “Trận đấu không có bàn thắng nhưng lại bị ảnh hưởng lớn với những màn va chạm giữa cầu thủ hai đội”.

“Vụ xô xát đầu tiên của cầu thủ đôi bên xảy ra giữa hiệp một, Kevin Diks của Indonesia phản ứng với cầu thủ Lebanon, sau đó Sharafeddine của đội bóng Tây Á đã tóm cổ áo Kevin Diks. May mắn là các cầu thủ khác đã can ngăn vụ va chạm này.

Tình huống ẩu đả thứ hai diễn ra cuối trận, cầu thủ dự bị Marselino Ferdinand bên phía Indonesia đá bóng rất mạnh vào người cầu thủ Hussein Zein của Lebanon. Sau đó, màn xô đẩy và ẩu đả xảy ra. Riêng đội trưởng Jay Idzes của Indonesia phải nhận thẻ đỏ sau màn ẩu đả này”, CNN Indonesia thông tin thêm.

Trận đấu giữa Thái Lan và Iraq có màn ẩu đả ở cuối trận (Ảnh: Siam Sport).

Trong khi đó, liên quan đến trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Iraq, trong khuôn khổ King’s Cup tại Thái Lan, tờ Siam Sport của xứ sở Chùa Vàng lên tiếng: “Vấn đề nóng bỏng xuất hiện trong trận chung kết King's Cup 2025, trên sân vận động tỉnh Kanchanaburi tiếp tục là chủ đề nóng”.

“Chuyên gia về vấn đề kỷ luật của bóng đá Iraq Jamal Al-Sharif, tiết lộ rằng King's Cup của Thái Lan được coi là trận đấu quốc tế hạng A, do FIFA quy định, nên những vấn đề liên quan đến trận đấu này, đặc biệt là những sự cố ẩu đả sẽ được báo cáo tới FIFA và AFC”, Siam Sport thông tin thêm.

Liên quan đến trận đấu giữa Thái Lan và Iraq tối 7/9, ở phút bù giờ của hiệp hai trận đấu này, Mohanad Ali bên phía Iraq phải nhận thẻ đỏ vì đá thô bạo vào chân của tiền vệ Chanathip Songkrasin (Thái Lan).

Điều đáng chú ý là sau tình huống nói trên, cầu thủ đôi bên lao vào nhau rất căng, có cả những màn xô đẩy giữa cầu thủ hai đội. May mà sự việc không xấu thêm vì vẫn có những người còn giữ được bình tĩnh, kịp can ngăn những cầu thủ nóng nảy.

Thái Lan và Indonesia chính là các nền bóng đá có đại diện từng ẩu đả với nhau sau trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 32 năm 2023. Vụ việc khi đó làm tốn rất nhiều giấy mực của truyền thông quốc tế.