Nhận định U23 Việt Nam - U23 Yemen (19h hôm nay): Thử thách cuối cùng

*Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen trong khuôn khổ bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, sẽ diễn ra lúc 19h tối nay (9/9), trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Trước khi trận đấu này diễn ra, U23 Việt Nam và U23 Yemen có cùng 6 điểm sau hai trận. U23 Việt Nam tạm xếp đầu bảng, còn U23 Yemen xếp nhì bảng C, do đội bóng của HLV Kim Sang Sik hơn đối phương chỉ số phụ.

U23 Việt Nam đang có tinh thần rất tốt (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Về lý thuyết, U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Yemen vào tối nay, chúng ta sẽ chắc chắn đứng đầu bảng, qua đó giành vé hạng nhất đến Saudi Arabia dự vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á 2026.

Tuy nhiên, trong bóng đá, nếu ra sân với tư tưởng cầu hòa, rất dễ bị thua. Nếu có tư tưởng cầu hòa, các cầu thủ dễ mất phương hướng, không dám cầm bóng tấn công, đồng thời thiếu đi quyết tâm để chọc thủng lưới đối thủ.

Chính vì thế, U23 Việt Nam vẫn phải quyết thắng trong trận đấu cuối vòng loại với U23 Yemen. Về mặt năng lực chuyên môn, đội bóng của HLV Kim Sang Sik hoàn toàn đủ sức đánh bại U23 Yemen.

Dàn cầu thủ của U23 Việt Nam lúc này rất giàu kỹ thuật. Chúng ta là đội kiểm soát bóng tốt nhất bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2026. Các hướng tấn công của đội bóng trong tay HLV Kim Sang Sik cũng khá đa dạng, từ phối hợp nhóm, giãn biên, đến việc khai thác các tình huống cố định.

Thể hình của các cầu thủ U23 Việt Nam không hề kém các đối thủ trong bảng C (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Chúng ta vừa có thể tấn công dứt điểm trên mặt sân, vừa thiện chiến trong các pha không chiến. Ngoài ra, các cầu thủ U23 Việt Nam lúc này thi đấu rất tự tin, sau ngôi vô địch U23 Đông Nam Á cách đây hơn một tháng và sau hai trận toàn thắng tại vòng loại U23 châu Á đang diễn ra.

Một vấn đề mà lâu nay chúng ta lo ngại, đó là thể chất tốt hơn của các cầu thủ Tây Á so với cầu thủ Việt Nam. Dù vậy, ở giải lần này, khoảng cách về thể chất của cầu thủ Yemen so với cầu thủ Việt Nam không lớn.

Đội tuyển U23 Việt Nam hiện không thiếu cầu thủ có thể hình tốt, như thủ môn Trần Trung Kiên (1m91), trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (1m84), Phạm Lý Đức (1m82), tiền vệ Nguyễn Văn Trường (1m82), Nguyễn Công Phương (1m78), Lê Viktor (1m78), tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (1m80)…

Với dàn cầu thủ này, U23 Việt Nam không ngại các pha tranh chấp tay đôi và các pha không chiến với U23 Yemen. Nhờ đó, U23 Việt Nam càng có thêm sự tự tin để chọn lối chơi sở trường, kiểm soát bóng tấn công trước đội bóng trẻ đến từ Tây Á.

Đội hình dự kiến:

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Anh Quân, Phi Hoàng, Công Phương, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ, Đình Bắc.

U23 Yemen: Osamah, Faisal Maroof, Al-Turaiqi, Al-Gudaimah, Khaled Moqbel, Awadh Masnom, Al-Sharafi, Ban Agag, Radhi, Al-Dugin, Saleh Al-Batol.

Dự đoán: U23 Việt Nam thắng 1-0.