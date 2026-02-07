Tottenham vỡ trận vì thẻ đỏ, Man Utd thắng 4 trận liên tiếp

Chuỗi phong độ ấn tượng của Man Utd dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick tiếp tục được nối dài lên bốn trận thắng liên tiếp sau chiến thắng 2-0 thuyết phục trước Tottenham Hotspur tại Old Trafford, diễn ra vào tối 7/2. Kết quả này không chỉ củng cố vị trí của "Quỷ đỏ" trong top 4 mà còn gia tăng sức ép đáng kể lên chiếc ghế của HLV Thomas Frank, người đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội.

Man Utd thắng 4 trận liên tiếp dưới thời Carrick (Ảnh: Getty).

Man Utd sớm gây ra sóng gió cho khung thành của Tottenham khi ngay phút đầu tiên Bryan Mbeumo đã có cơ hội ghi bàn, tiếc rằng anh dứt điểm vọt xà. Đoàn quân của Carrick thể hiện lối chơi mạch lạc, nắm quyền kiểm soát thế trận. Sau đường kiến tạo của Diogo Dalot, Matheus Cunha tung cú dứt điểm một chạm đầy uy lực từ rìa vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Không lâu sau, Bruno Fernandes cũng sút ra ngoài sau đường chuyền của Amad Diallo. Hàng thủ Tottenham liên tục bị xé toang một cách đáng lo ngại, và mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn với đội khách khi đội trưởng Cristian Romero nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 29 sau pha vào bóng thô bạo, giẫm gầm giày vào cổ chân Casemiro.

Tình huống bước ngoặt này đã đẩy Tottenham vào thế khó, và chỉ 9 phút sau, Man Utd đã có bàn mở tỷ số. Từ quả phạt góc của Bruno Fernandes, bóng được triển khai tới Bryan Mbeumo thông qua Kobbie Mainoo. Tuyển thủ Cameroon bình tĩnh dứt điểm xuyên qua rừng cầu thủ vào góc xa khung thành, ghi bàn thắng thứ 10 của anh ở mùa giải này.

Mbeumo ăn mừng sau khi mở tỷ số trận đấu.

Trước khi hiệp một khép lại, Guglielmo Vicario còn phải trổ tài đẩy cú đánh đầu của Casemiro qua xà. Thủ thành người Ý sau đó tiếp tục cản phá pha thoát xuống của Amad, băng ra kịp thời để trượt người phá bóng, giữ cho cách biệt chỉ là một bàn.

Man Utd tưởng như đã nhân đôi cách biệt chỉ 4 phút sau giờ nghỉ khi Fernandes treo bóng về cột xa cho Luke Shaw, và pha căng ngang của hậu vệ người Anh được Amad đệm bóng cận thành, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị rất sít sao.

Shaw sau đó mắc sai lầm khi để mất bóng vào chân Simons, nhưng cú sút xa từ khoảng cách 25 mét của tiền vệ người Hà Lan lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Hậu vệ trái của tuyển Anh nhanh chóng chuộc lỗi, anh tiếp tục hoạt động năng nổ với hai cú dứt điểm liên tiếp, một bị Vicario cản phá, cú còn lại bị Micky van de Ven lăn xả chặn đứng khi đội chủ nhà dồn ép tìm bàn thắng thứ hai.

Lá cờ việt vị một lần nữa cứu Tottenham ở phút 68, khi Cunha tận dụng đường chuyền hỏng của Vicario để chuyền cho Fernandes, nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha đã đứng dưới hàng thủ đối phương từ hai nhịp chuyền trước khi Cunha đưa bóng vào lưới.

Man Utd chơi áp đảo trước Tottenham khi nắm mọi lợi thế.

Thomas Frank tung ra ba sự thay đổi người nhằm tăng cường hàng công trong 10 phút cuối, song hy vọng lội ngược dòng nhanh chóng bị dập tắt. Phút 82, Fernandes đón đường chuyền tuyệt vời của người đồng đội Dalot và dứt điểm bằng ống đồng ở cột xa, tung đòn kết liễu Tottenham.

Sesko suýt ghi bàn thắng thứ ba ở những phút cuối, nhưng điều đó không còn quá quan trọng khi Man Utd củng cố vững chắc vị trí trong top 4. Trong khi đó, chuỗi trận không thắng ở các giải quốc nội của Tottenham đã kéo dài lên con số 8 (hòa 4, thua 4), khiến họ rơi xuống vị trí thứ 14 và có nguy cơ chỉ hơn nhóm xuống hạng 6 điểm khi vòng đấu khép lại.

