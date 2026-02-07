CĐV Thái Lan e ngại cặp tiền đạo Xuân Son - Đình Bắc

Đình Bắc vừa trải qua giải U23 châu Á rất thành công cùng U23 Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 đã ghi 4 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo thành bàn. Nhờ đó, anh đã nhận giải Vua phá lưới giải đấu.

Đình Bắc thi đấu nổi bật ở đội U23 Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong thời gian qua, cộng đồng mạng Việt Nam đã bàn luận sôi nổi về khả năng Đình Bắc kết hợp với Xuân Son trên hàng công của đội tuyển Việt Nam.

Truyền thông Thái Lan cũng rất quan tâm tới cặp tấn công của đội tuyển Việt Nam. Trang Facebook của cổ động viên (CĐV) Thái Lan có tên Buriram Prankster đã lên tiếng bình luận: “Xuân Son - Đình Bắc, cơn ác mộng của hàng thủ AFF Cup 2026”.

Tiếp đó, trang Buriram Prankster bình luận: “Xuân Son sở hữu tốc độ, thể hình tốt và khả năng dứt điểm sắc bén. Trong khi đó, Đình Bắc có tốc độ, kỹ thuật cá nhân ấn tượng và khả năng dẫn bóng tốt. Khi hai cầu thủ này thi đấu cùng nhau, họ có thể sẽ biến hàng thủ của mọi đội bóng Đông Nam Á thành “ác mộng” mỗi khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

Nếu cả hai đạt thể trạng sung mãn, các đối thủ ở Đông Nam Á sẽ phải thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của đội tuyển Việt Nam”.

Cuối bài viết, trang Buriram Prankster đặt ra câu hỏi: “Liệu hàng thủ của Thái Lan có chống đỡ được cặp tiền đạo của đội tuyển Việt Nam hay không?”.

Xuân Son từng làm khổ hàng thủ Thái Lan ở SEA Games 33 (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở phía dưới bài viết, nhiều CĐV đưa ra những bình luận tiêu biểu như sau:

“Tôi đã chứng kiến Xuân Son làm khổ hàng thủ Thái Lan. “Voi chiến” đã thua trong cả hai lượt trước đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup. Giờ đây, nếu có thêm cả Đình Bắc, đội tuyển Việt Nam hứa hẹn rất mạnh”.

“Tôi hy vọng hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ cống hiến một trận đấu đẹp khi đối đầu với nhau”.

“Trông vậy thôi, họ chưa chắc hợp nhau khi thi đấu trên hàng công đội tuyển Việt Nam”.

“Tôi đang chờ đợi Đình Bắc kết hợp với Xuân Son. Đáng tiếc, Đình Bắc không thể ra sân trong trận gặp Malaysia vì án treo giò”.