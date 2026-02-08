Bàn thắng hy hữu xuất hiện trên sân cỏ Việt Nam

Tình huống xảy ra ở phút 53, thủ môn Tiến Tạo của CLB Phú Thọ thực hiện động tác vờn bóng trước tiền đạo Gia Việt (Quy Nhơn United) để câu giờ.

Xuất hiện bàn thắng hy hữu trong trận Quy Nhơn United - Phú Thọ (Ảnh: Quy Nhơn United).

Thường thì các thủ môn sẽ nhử cho các tiền đạo đến thật gần với bóng, rồi các thủ thành ôm bóng vào lòng. Tuy nhiên, khi thực hiện động tác này, thủ thành của CLB Phú Thọ lại mắc sai lầm.

Anh chạm tay vào bóng nhưng không ôm gọn được pha bóng này, để cho Gia Việt nhanh chân đá bóng đi qua hai chân của thủ môn Tiến Tạo, trước khi Gia Việt ung dung đá bóng vào lưới, ghi bàn cho Quy Nhơn United.

Thủ môn đội Phú Thọ mắc sai lầm (Ảnh chụp màn hình).

Các trọng tài công nhận bàn thắng nói trên, biến nó trở thành một trong những bàn thắng độc lạ nhất từng xuất hiện trên sân cỏ Việt Nam. Chung cuộc, CLB Quy Nhơn United giành chiến thắng 2-0 trước CLB Phú Thọ.

Thắng trận này, Quy Nhơn United xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, với 14 điểm. Còn CLB Phú Thọ mới có 9 điểm, xếp thứ 9, sau 9 trận đấu.