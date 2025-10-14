Vòng loại Asian Cup: Thái Lan lên đầu bảng, Malaysia tiếp tục thắng Lào?

Đội bóng Đông Nam Á đầu tiên hoàn tất chuỗi trận đấu trong những ngày FIFA Days (những ngày các đội tuyển trên toàn thế giới thi đấu quốc tế, theo lịch do FIFA ấn định) tháng 10 là Indonesia.

Dù vậy, đội bóng xứ sở vạn đảo nhận kết quả không vui. Indonesia đã bị loại khỏi vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á, sau trận thua Iraq 0-1 hôm 11/9.

Chanathip Songkrasin sẽ đưa Thái Lan lên đầu bảng D? (Ảnh: FAT).

Indonesia cũng là đội duy nhất thuộc Đông Nam Á thi đấu vòng loại World Cup. Các đội tuyển còn lại trong khu vực thi đấu vòng loại Asian Cup.

Ở bảng A, Philippines đang dẫn đầu bảng và họ nhiều khả năng sẽ giữ được vị trí này. Philippines chỉ phải thi đấu với đội bóng yếu Timor Leste trên sân trung lập tại Capas (Philippines).

Tại bảng D, Thái Lan quyết tâm leo lên ngôi đầu bảng. Đội bóng xứ sở chùa vàng có 6 điểm sau 3 lượt trận trước đó, ngang với số điểm của Turkmenistan và Sri Lanka, chỉ kém chỉ số phụ.

Trong trường hợp Thái Lan thắng Đài Loan trên sân khách tối nay, đoàn quân của HLV Masatada Ishii có thể hơn điểm hoặc hơn chỉ số phụ so với các đội Turkmenistan và Sri Lanka. Hai đội Turkmenistan và Sri Lanka gặp nhau tại Arkadag (Turktmenistan).

Đội tuyển Malaysia quyết giữ ngôi đầu bảng D (Ảnh: FAM).

Ở bảng C, nếu Singapore thắng Ấn Độ ở Margao (Ấn Độ), còn Hong Kong (Trung Quốc) thua Bangladesh, đội bóng đảo quốc sư tử sẽ lên đầu bảng. Tuy nhiên, hai khả năng nói trên khó xảy ra cùng lúc.

Tại bảng F, cuộc đua giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tiếp tục diễn ra căng thẳng. Malaysia sẽ tiếp đội tuyển Lào trên sân nhà Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia), trong khi đội tuyển Việt Nam gặp Nepal ở sân Thống Nhất (TPHCM).

Khả năng đội tuyển Việt Nam và Malaysia cùng thắng rất cao, nên thứ hạng giữa hai đội tạm thời sẽ không thay đổi. Malaysia có thể vẫn sẽ dẫn đầu bảng, còn đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng nhì bảng.

Ở một số cặp đấu khác có sự xuất hiện của các đội Đông Nam Á, nhưng họ có khá ít hy vọng đi tiếp, tại bảng B, Brunei gặp Yemen trên sân trung lập tại Kuwait City. Còn tại bảng E, Myanmar tiếp đội bóng mạnh Syria trên sân nhà tại Yangon (Myanmar).

Xếp hạng các bảng trước lượt trận thứ 4 (Ảnh: ASEAN Football).