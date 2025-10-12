Báo Đông Nam Á bình luận về giấc mơ World Cup tan vỡ của tuyển Indonesia

Tờ Siam Sport của Thái Lan viết: “Đội tuyển Indonesia đã chính thức bị loại khỏi World Cup 2026. Họ nhận thất bại 0-1 trước đội tuyển Iraq, đối thủ của họ ở trận đấu cuối cùng bảng B vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á”.

“Indonesia từng khởi đầu vòng loại với tư cách ứng cử viên sáng giá. Họ là đại diện duy nhất còn sót lại của bóng đá Đông Nam Á ở vòng loại thứ 4 khu vực châu Á. Tuy nhiên, trận thua trước Iraq là thất bại thứ hai liên tiếp của Indonesia ở giai đoạn này. Điều đó khiến họ bị loại”, tờ Siam Sport viết thêm.

Indonesia (áo đỏ) dừng bước trước đội tuyển Iraq (Ảnh: Reuters).

Khác với sự kỳ vọng, trước các đội bóng có trình độ mạnh nhất châu Á, gồm Saudi Arabia ở lượt đấu trước và Iraq ở lượt đấu này, Indonesia lép vế hẳn. Dàn cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu của đội bóng xứ sở vạn đảo bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan mô tả chiến thắng của đội tuyển Iraq trước Indonesia sáng nay: “Cựu cầu thủ trẻ của CLB Manchester United (Anh) là Zidane Iqbal ghi bàn thắng quyết định trong trận đấu này”.

“Bàn thắng được thực hiện ở phút 76, Zidane Iqbal đi bóng trong khu vực cấm địa của Indonesia, trước khi anh sút bóng hiểm hóc. Thủ môn Maarten Paes của Indonesia không có cơ hội cản phá cú sút này”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Siam Sport.

Trong khi đó, tờ New Straits Times của Malaysia bình luận: “Đội tuyển Iraq giành chiến thắng 1-0 trước Indonesia tại Jeddah (Saudi Arabia) sáng sớm nay, để duy trì hy vọng dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1986”.

Giấc mơ dự World Cup 2026 của bóng đá Indonesia tan vỡ trong tay HLV Patrick Kluivert (Ảnh: AFC).

“Đội tuyển Indonesia của HLV Patrick Kluivert (người Hà Lan) bị loại bởi bàn thắng của Zidane Iqbal bên phía Iraq. Đây là cựu tiền vệ của CLB Manchester United, hiện đang khoác áo đội Utrecht (Hà Lan)”, New Straits Times thông tin thêm.

Indonesia đã chuẩn bị rất kỹ cho giấc mơ được góp mặt tại World Cup 2026. Đội bóng xứ sở vạn đảo nhập tịch hàng loạt cầu thủ gốc Hà Lan, đồng thời sử dụng đội hình nòng cốt là những cầu thủ này ở chiến dịch vòng loại World Cup.

Một HLV người Hà Lan nổi danh là ông Patrick Kluivert cũng được đưa đến Indonesia, để thay HLV Shin Tae Yong (người Hàn Quốc). Khát vọng dự World Cup càng lớn, giới bóng đá và người hâm mộ Indonesia càng dễ nổi nóng khi giấc mơ này vuột khỏi tầm tay của họ.

Đấy chính là lý do dẫn đến tình trạng căng thẳng ở cuối trận Iraq gặp Indonesia sáng nay. New Straits Times mô tả: “Căng thẳng bùng phát khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cổ động viên (CĐV) Indonesia ném chai nước xuống sân để phản đối các quyết định của trọng tài”.

"Zaid Tahseen bên phía Iraq bị đuổi khỏi sân vì nhận thẻ vàng thứ hai ở phút bù giờ thứ 9 của hiệp hai. Dù vậy, điều quan trọng là đội bóng Tây Á bảo toàn được chiến thắng trước đoàn quân của HLV Patrick Kluivert, người cũng đã có cơ hội trong trận này, nhưng các cầu thủ Indonesia đã bỏ lỡ”, New Straits Times khẳng định.

Ngày 14/10 tới đây, Iraq sẽ có trận đấu với Saudi Arabia để tranh ngôi đầu bảng B. Đội nào thắng trong cặp đấu này sẽ giành quyền đến vòng chung kết (VCK) World Cup 2026, đội thua sẽ thi đấu tiếp vòng loại thứ 5 khu vực châu Á.