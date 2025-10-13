HLV Kim Sang Sik: “Tôi muốn thắng đậm Nepal và Tiến Linh ghi nhiều bàn”

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal sẽ diễn ra lúc 19h30 tối mai (14/10), trên sân Thống Nhất (TPHCM). Trận đấu này trên danh nghĩa là trận Nepal được thi đấu trên sân nhà, nhưng đội bóng này chọn thi đấu ở sân Thống Nhất và được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đồng ý.

Trước giờ bóng lăn, HLV Kim Sang Sik của đội tuyển Việt Nam nói: “Ở trận đấu hôm 9/10, chúng tôi đã có chiến thắng trước Nepal. Chính vì thế, ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam tiếp tục muốn có chiến thắng, thậm chí là thắng đậm”.

HLV Kim Sang Sik (phải) muốn đánh bại đội tuyển Nepal (Ảnh: P.T).

“Để thắng đậm Nepal thì Tiến Linh và các tiền đạo của chúng tôi phải ghi nhiều bàn thắng. Chúng tôi không chỉ chú ý đến các pha bóng cố định, mà còn chú ý đến các tình huống phối hợp trong những tình huống khác nữa”, HLV Kim Sang Sik nói thêm.

Một trong những vấn đề được quan tâm ở đội tuyển Việt Nam hiện nay, đó là sự xuất hiện của các cầu thủ trong lứa tuổi 23. Đây là những người được kỳ vọng sẽ tạo nên sức bật mới cho đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

Về những gương mặt trẻ trong lứa tuổi 23, HLV Kim Sang Sik có hé lộ quan trọng: “Ở trận trước, một số cầu thủ U23 đã được ra sân. Họ thi đấu năng nổ, nhiệt huyết, có đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội”.

“Ở trận đấu ngày mai, tôi không thể nói trước rằng tôi sẽ sử dụng cầu thủ nào trong nhóm các gương mặt trẻ, nhưng họ sẽ có cơ hội được thể hiện. Tôi luôn tính toán về điều đó cho những thời điểm thích hợp”, HLV Kim Sang Sik khẳng định.

Ông Kim hé lộ sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ (Ảnh: P.T).

Cũng liên quan đến các cầu thủ trẻ, trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh nói: “Có rất nhiều cầu thủ trẻ ở đội tuyển quốc gia đợt này, họ thể hiện quyết tâm rất cao”.

“Đây sẽ là kinh nghiệm quý báu khi các cầu thủ trẻ được thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Điều tôi muốn nói với các cầu thủ trẻ là khi được ra sân thi đấu, họ hãy tận hưởng và hãy cống hiến hết mình. Sau những trận đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ sẽ tăng bản lĩnh và kinh nghiệm, để hướng đến các giải đấu quan trọng của đội tuyển U23 Việt Nam.

Đặc biệt, cuối năm nay sẽ là SEA Games 33, giải đấu rất quan trọng của bóng đá trẻ Việt Nam. Tôi tin rằng các cầu thủ trẻ nếu được ra sân, họ sẽ thực hiện tốt yêu cầu của HLV Kim Sang Sik”, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh khẳng định.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (trái) nhắn nhủ các cầu thủ đàn em cần tự tin để tận hiến cho đội tuyển quốc gia (Ảnh: P.T).

Còn về phía HLV Kim Sang Sik, vị HLV người Hàn Quốc cũng hé lộ những phương án thay đổi hàng tấn công và hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam ở trận lượt về gặp Nepal ngày mai.

Ông Kim Sang Sik chia sẻ: “Có thể trong trận đấu ngày mai, trung vệ Bùi Tiến Dũng sẽ không thi đấu do chấn thương. Tôi đang tính đến phương án nhân sự thay thế trung vệ này. Việc ghi bàn rất quan trọng, nhưng việc quan trọng hơn, nhiệm vụ đầu tiên của toàn đội là không để thủng lưới. Tôi hy vọng người thay thế Bùi Tiến Dũng sẽ thi đấu tốt, giúp hàng thủ chặt chẽ”.

“Còn trên hàng tấn công, tôi đã cho các cầu thủ tập những phương án tấn công khác nhau. Hy vọng chúng tôi sẽ ghi nhiều bàn thắng hơn so với trận lượt đi, các chân sút của tôi sẽ hiệu quả hơn trong khâu dứt điểm”, vẫn là lời của vị HLV người Hàn Quốc đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.