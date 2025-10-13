HLV Malaysia xin lỗi FAM, HLV Lào tuyên bố sẽ gây bất ngờ

Trước đó, HLV Peter Cklamovski (người Australia gốc Macedonia) đã chỉ trích FAM vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA treo giò một năm, vì sử dụng hồ sơ giả.

Dư luận Malaysia lập tức yêu cầu FAM phải có hình thức kỷ luật với ông Peter Cklamovski. Đứng trước phản ứng bất lợi hướng về phía mình, vị HLV của đội tuyển Malaysia dịu giọng: “Tôi xin lỗi FAM, tôi không có ý thiếu tôn trọng khi phát biểu về họ mới đây. Tôi không ở đây vì bản thân mình, tôi ở đây vì bóng đá Malaysia”.

HLV Peter Cklamovski của Malaysia (Ảnh: NST).

“Nếu có ai đó không thích tôi, điều đó cũng không sao cả. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm công việc của mình, công việc đó là đưa đội tuyển Malaysia tiến về phía trước”, HLV Peter Cklamovski.

Tối mai (14/10), vào lúc 20h trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia), đội tuyển Malaysia sẽ tiếp đội tuyển Lào trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Về trận đấu sắp diễn ra với đội bóng đến từ xứ sở triệu voi, HLV Peter Cklamovski nói: “Những ồn ào gần đây không thể phá hỏng đội tuyển Malaysia. Chúng tôi vẫn sẽ tập trung vào trận đấu trước mắt”.

“Đội tuyển Malaysia sẽ thi đấu kỷ luật và đoàn kết để hướng đến chiến thắng. Chúng tôi muốn làm rạng danh bóng đá Malaysia”, HLV Peter Cklamovski khẳng định.

HLV Ha Hyeok Jun của đội Lào (Ảnh: LFF).

Trong khi đó, HLV Ha Hyeok Jun (người Hàn Quốc) của đội tuyển Lào chia sẻ: “Ở trận lượt đi, chúng tôi thua Malaysia 0-3. Thật khó để đối đầu với họ. Malaysia là đội bóng mạnh hơn chúng tôi”.

“Đội tuyển Lào đã rút ra nhiều bài học và phân tích trận lượt đi rất kỹ. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất trong trận lượt về, thể hiện tốt nhất những gì mà chúng tôi có thể thực hiện. Hy vọng rằng trận đấu ngày mai chúng tôi sẽ giành kết quả tốt hơn”, HLV Ha Hyeok Jun nói thêm.

Một vấn đề khác được quan tâm hiện nay là chuyện nhập tịch cầu thủ của Malaysia. Về vấn đề này, Ha Hyeok Jun của đội tuyển Lào bình luận: “Tôi không thích việc sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch, nhưng cũng không ghét điều đó. Việc sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch có ưu điểm, nhưng cũng có khuyết điểm”.

“Tôi chỉ có thể nói rằng ở đất nước Hàn Quốc của tôi, cũng như ở nền bóng đá mạnh của châu Á là Nhật Bản, chúng tôi không lạm dụng việc trông chờ vào cầu thủ nhập tịch. Đây là thực tế trái ngược với những gì đang diễn ra ở Indonesia và Malaysia”, vị HLV người Hàn Quốc đang dẫn dắt đội tuyển Lào nhấn mạnh.