Vì sao HCV lịch sử của đoàn Việt Nam không được tính vào tổng sắp?

Ở nội dung 65kg nam, Quàng Văn Minh đã giành chiến thắng áp đảo trước Tan Yee Siang (Malaysia) trong trận chung kết. Đây là tấm HCV lịch sử của MMA trong lần đầu tiên tham dự SEA Games.

Quàng Văn Minh giành chiến thắng áp đảo trước Tan Yee Siang (Ảnh chụp màn hình).

Ngay sau khi làm nên kỳ tích này, Văn Minh đã được thưởng nóng 200 triệu đồng từ Liên đoàn MMA Việt Nam.

Tuy nhiên, tấm HCV của Văn Minh lại không được tính vào bảng tổng sắp của đoàn thể thao Việt Nam. Trong cuộc họp hồi tháng 2, Ủy ban Điều phối SEAGF cho SEA Games 33 đã thống nhất đưa môn MMA vào thi đấu ở giải đấu.

Vì MMA mới lần đầu xuất hiện ở SEA Games nên môn thể thao này chỉ được xếp vào nhóm “các môn thể thao biểu diễn”. Quyết định này xuất phát từ một thỏa thuận giữa Thái Lan và Malaysia (nước chủ nhà của SEA Games sắp tới) quy định chỉ những môn thể thao được giới thiệu trong kỳ SEA Games 33 mới được đưa vào các nội dung thi đấu trong tương lai.

Quàng Văn Minh ăn mừng tấm HCV đầu tiên ở môn MMA của Việt Nam trong lịch sử SEA GAmes (Ảnh chụp màn hình).

Do đó, MMA được đưa vào tham gia tranh tài ở SEA Games 33 để đảm bảo tính đủ điều kiện tham gia các cuộc thi trong tương lai. Trước mắt ở giải đấu năm nay, MMA sẽ không được tính vào tổng số huy chương chính thức vì nó được chỉ định là môn thể thao biểu diễn.

Trước đó, ở hạng 54 kg nữ, Dương Thị Thanh Bình đã thất bại trước Wulan của Indonesia trong trận chung kết.

Với thành công bước đầu, đoàn thể thao Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng sẽ giành nhiều huy chương ở MMA trong các kỳ đại hội tiếp theo (nếu môn thi đấu này được xếp vào nhóm chính thức).