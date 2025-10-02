Vì sao Malaysia chưa kháng cáo lên FIFA vụ nhập tịch trái phép?

Mới đây, FIFA đã buộc tội FAM làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ là Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal trước trận gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6.

Malaysia chưa nộp đơn kháng cáo vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: FAM).

Trong đó, 7 cầu thủ nêu trên đã lĩnh án cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Trong khi đó, FAM bị phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng).

FIFA cho phép FAM có 10 ngày để kháng cáo. Dù một mực kêu oan nhưng cho tới thời điểm này, cơ quan quản lý bóng đá Malaysia vẫn chưa nộp đơn kháng cáo. Điều này khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Lý giải về vấn đề này, Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman, cho rằng FIFA vẫn chưa ban hành đầy đủ phán quyết bằng văn bản. Do đó, phía Malaysia chưa thể nộp đơn kháng cáo theo đúng quy định.

Ông Datuk Noor Azman Rahman cho biết: “Quy trình kháng cáo chỉ có thể bắt đầu khi chúng tôi nhận được tài liệu chính thức từ FIFA. FAM vẫn đang chờ đợi thông tin chi tiết từ FIFA và sẽ không bình luận thêm cho tới khi quá trình kháng cáo khép lại”.

Trong thời gian qua, FAM vẫn một mực khẳng định sự trong sạch. Họ thừa nhận đã có một “lỗi kỹ thuật” trong khâu nộp hồ sơ do nhân viên phụ trách. Cơ quan này cho biết sự việc đang được rà soát nội bộ, song cách giải thích trên chưa đủ để trấn an dư luận. Trước tình hình ấy, dư luận Malaysia đòi công khai thông tin về nguồn gốc của 7 cầu thủ nhập tịch.

Nếu không chứng minh được sự trong sạch, Malaysia có thể trả giá đắt (Ảnh: Getty).

Điều đáng nói, trung vệ Facundo Garces từng “nói hớ” rằng có cụ cố là người Malaysia. Thông tin trên cũng được tờ AS nhấn mạnh khi cho rằng Malaysia đã bất chấp lỗ hổng chết người này để nhập tịch trung vệ gốc Argentina. Bởi lẽ, FIFA chỉ cho phép cầu thủ có gốc gác 3 đời (ông bà, bố mẹ) mới được phép nhập tịch và thi đấu cho một đội tuyển quốc gia. Do đó, trường hợp nhập tịch của Facundo Garces là sai phạm nghiêm trọng.

Dù sau đó, Facundo Garces khẳng định rằng mọi người đã hiểu nhầm vì lỗi dịch thuật (Garces đính chính có ông bà là người Malaysia) . Tuy nhiên, theo tờ AS, FIFA có thể căn cứ theo điều này để thực hiện cuộc điều tra độc lập hướng về các cầu thủ nhập tịch của Malaysia.

Nhưng chính Facundo Garces cũng tỏ ra mâu thuẫn. Sau khi bị FIFA công bố án phạt, ngôi sao gốc Argentina đã bất ngờ gỡ bỏ quốc kỳ Malaysia trên trang cá nhân. Điều này khiến cho dư luận càng trở nên hoang mang hơn.