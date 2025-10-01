Động thái vô cùng bất ngờ của Malaysia sau khi nhận án phạt của FIFA

Như đã biết, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã bị FIFA buộc tội làm giả hồ sơ nhập tịch cho 7 cầu thủ là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel trước trận gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

FIFA đã quyết định treo giò 7 cầu thủ này trong vòng 12 tháng. Kèm theo đó, FAM sẽ bị phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng).

Tiền đạo nhập tịch Jordan Mintah có thể ra mắt đội tuyển Malaysia vào tháng 10 (Ảnh: FAM).

Tuy nhiên, giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”, Malaysia lại có động thái gây tranh cãi khi muốn nhập tịch thêm 4 cầu thủ để phục vụ cho đội tuyển quốc gia thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027, trong bối cảnh 7 ngôi sao nói trên không ra sân.

Chuyên gia Mohd Fauzi Pilus tiết lộ: “Việc 7 cầu thủ nhập tịch tạm thời bị cấm thi đấu không làm đội tuyển Malaysia quá lo lắng. HLV Cklamovski vẫn có các cầu thủ nhập tịch khác có thể đảm đương trọng trách ở đội tuyển quốc gia.

Thật lãng phí nếu chúng ta không sử dụng Jordan Mintah, cầu thủ mới nhập tịch Malaysia vào tháng 8/2025. Trình độ của Mintah chưa thể so sánh với Figueiredo nhưng cậu ấy có thể đảm đương tốt hàng công.

Hong Wan cũng đủ khả năng trở thành nhạc trưởng của đội bóng. Cậu ấy là một cầu thủ thông minh, đặc biệt là khi xử lý bóng trước vòng cấm địa của đối phương và có khả năng điều tiết trận đấu tốt. Bên cạnh đó là hai cầu thủ Ryan Lambert và Kobe Chong”.

Trong số này, Jordan Mintah sinh ra ở Ghana. Cầu thủ này được nhập tịch Malaysia sau khi thi đấu đủ 5 năm ở nước này. Hong Wan từng thuộc biên chế CLB Wolves của giải Ngoại hạng Anh trước khi về Malaysia chơi bóng. Tiền vệ này từng được triệu tập lên đội tuyển Malaysia vào năm 2022 nhưng chưa ra sân.

Malaysia tính gọi thêm 4 cầu thủ nhập tịch mới để bù đắp vào khoảng trống đội hình (Ảnh: VFF).

Ryan Lambert sinh ra tại Malaysia nhưng trưởng thành trong môi trường bóng đá tại Australia và Hà Lan. Cầu thủ này trở lại Malaysia thi đấu từ năm 2021 nhưng chưa lên tập trung đội tuyển quốc gia. Kobe Chong hiện đang chơi cho CLB Worcester City (Anh) và từng trải qua một số học viện có tên tuổi nhất định như Cagliari hay West Brom.

Sau vụ lùm xùm liên quan tới việc làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch, Malaysia đang thực sự thận trọng với từng trường hợp mới. Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Dollah Salleh cho biết: “Đúng là có sự chậm trễ trong quá trình lập kế hoạch. Dù mọi chuyện như thế nào đi nữa, HLV Cklamovski đều cần có kế hoạch dự phòng. HLV Cklamovski phải có sự tin tưởng để quyết định lựa chọn cầu thủ nào”.

Malaysia vẫn đang nín thở chờ đợi thông tin liên quan tới án phạt của FIFA. Họ vẫn đang ở trong thời gian kháng cáo, trước khi mọi việc được chuyển sang Tòa án bóng đá của FIFA.