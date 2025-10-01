Báo Tây Ban Nha chỉ ra sai lầm chí tử của Malaysia khi nhập tịch trái phép

Facundo Garces là cầu thủ nhập tịch nổi danh nhất ở đội tuyển Malaysia. Cầu thủ gốc Argentina này đang là trụ cột của CLB Alaves thi đấu ở La Liga. Tuy nhiên, mới đây, anh đối diện với nguy cơ tiêu tan sự nghiệp khi bị FIFA cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 12 tháng vì liên quan tới vụ làm giả hồ sơ nhập tịch của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Tờ AS nhắc lại chi tiết rằng Facundo Garces thừa nhận có cụ cố là người Malaysia. Họ cũng cho rằng việc Malaysia quá vội vàng trong việc nhập tịch khiến cho FIFA nghi ngờ (Ảnh: Getty).

Chia sẻ trước báo giới, HLV Chacho Coudet của Alaves cho biết ông đã nói chuyện với Facundo Garces. Nhìn chung, cầu thủ này khá bình tĩnh với tình cảnh hiện tại.

Tuy nhiên, tờ AS nêu ra chi tiết bất lợi với Facundo Garces. Theo đó, họ khẳng định cầu thủ này có cụ cố là người Malaysia. Thông tin này trùng với một phát biểu của Facundo Garces trên El Correo (Tây Ban Nha) hồi tháng 8.

Sau đó, trung vệ này đã vội vàng biện minh đó là lỗi dịch thuật. Anh sửa lại từ “cụ cố” thành “ông bà”. Theo quy định của FIFA, chỉ có cầu thủ có liên hệ 3 đời (ông bà, bố mẹ) là người bản địa thì mới được phép nhập tịch. Trong trường hợp Facundo Garces có cụ cố là người Malaysia, anh không đủ điều kiện nhập tịch.

Cũng theo tờ AS, CLB Alaves buộc phải chấp nhận lệnh cấm của FIFA cho tới khi mọi việc sáng tỏ. Tờ báo Tây Ban Nha cho rằng Malaysia có thể quá vội vàng trong việc nhập tịch khiến cho FIFA nghi ngờ về gốc gác của các cầu thủ.

Thực tế, có nhiều điều đáng ngờ liên quan tới Facundo Garces trong thời gian qua. Ngay cả khi cầu thủ này được triệu tập lên đội tuyển Malaysia, dữ liệu trên trang chủ của La Liga vẫn ghi nhận cầu thủ này là người Argentina. Theo quy định, các CLB đều nhận được thông báo khi cầu thủ của họ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, do đó thông tin này càng trở nên khó lý giải.

Malaysia đứng trước nguy cơ hứng chịu đòn trừng phạt nghiêm trọng từ FIFA và AFC (Ảnh: FAM).

Sau khi FIFA công bố án phạt, Facundo Garces đã bất ngờ gỡ bỏ quốc kỳ Malaysia trên trang cá nhân, khiến dư luận càng trở nên hoang mang, cho thấy trung vệ này cũng muốn “quay lưng” với đội tuyển Malaysia. Chưa dừng lại ở đó, sau hàng loạt lùm xùm, trang chủ của La Liga lại bất ngờ cập nhật Facundo Garces mang quốc tịch Malaysia trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Những thông tin liên tiếp này tạo ra ma trận, khiến nhiều người cảm thấy hoài nghi về gốc gác thực sự của Facundo Garces.

Hiện tại, Malaysia đang ở trong thời hạn kháng cáo lên FIFA. Nếu không thành công, họ có thể chịu bản án khắc nghiệt từ FIFA và AFC.