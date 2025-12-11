Nhật ký SEA Games 33 ngày 11/12: Đoàn Thể thao Việt Nam có 14 HCV

Danh sách huy chương của thể thao Việt Nam trong ngày 11/12 HCV (10): Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ); Nguyễn Hồng Trọng (Taekwondo, 54kg nam); Đặng Đình Tùng (Ju-jitsu-Ne-waza, 69kg nam); Đặng Ngọc Xuân Thiện (TDDC, ngựa vòng); Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC, vòng treo); Trần Quốc Cường, Phan Minh Hạnh (Judo, Nage-no-kata); Hồ Trọng Mạnh Hùng (điền kinh, chạy 3 bước nam), Bùi Thị Ngân (Điền kinh, 1500m nữ); Phạm Thanh Bảo (bơi, 100m ếch nam); Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên (Bơi, tiếp sức 4 x 200m tự do nam. HCB (4): Vũ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo (Canoe, Kayak đôi nam nữ 200m); Mai thị Bích Trâm, Vũ Hoàng Khánh Ngọc (Judo, Ju-no-kata đôi); Nguyễn Thị Quỳnh Như (TDDC, nhảy chống nữ), Nguyễn Khánh Linh (Điền kinh, 1500m nữ); HCĐ (8): Nguyễn Thị Mai (Taekwondo, 48kg nữ); Đội Kata nam (Karate, đồng đội nam); Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Minh Tuấn (Canoe, Kayak đôi nam 200m); Lương Đức Phước (Điền kinh, 1500m nam); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 200m hỗn hợp nữ); Lê Thị Cẩm Dung (Điền kinh, ném đĩa nữ); Hà Thị Thu (điền kinh, 100m nữ)

Trong ngày thi đấu hôm nay (11/12), các vận động viên Việt Nam đã đem về 10 tấm HCV, qua đó nâng tổng số huy chương trên bảng tổng sắp lên 14 HCV sau 2 ngày thi đấu chính thức của SEA Games 33.

Mở đầu HCV của ngày thi đấu hôm nay là môn Karate khi đội Kata nữ (Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên ) đã xuất sắc đánh bại đội chủ nhà Thái Lan để đăng quang ngôi vô địch. Sau Karate, các môn võ như Taekwondo (Nguyễn Hồng Trọng), Ju-jitsu (Đặng Đình Tùng) và Judo (Trần Quốc Cường, Phan Minh Hạnh) đã gia tăng thành tích cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Thể dụng dụng cụ (Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong ), điền kinh (Hồ Trọng Mạnh Hùng, Bùi Thị Ngân) và bơi (Phạm Thanh Bảo, đội bơi tiếp sức 4x200m), cùng mang về cú đúp HCV trong ngày thi đấu hôm nay, qua đó Đoàn Thể thao Việt Nam kết thúc ngày thi đấu thứ hai với 10 tấm HCV.