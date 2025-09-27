VFF kêu gọi cổ vũ đội tuyển Việt Nam, bán vé các trận gặp Nepal

Không lâu sau khi nhận được thông tin có lợi, có thể được xử thắng đội tuyển Malaysia, vì đội này dùng cầu thủ nhập tịch có sử dụng hồ sơ giả, VFF thông báo kế hoạch bán vé cho các trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal.

VFF thông báo kế hoạch bán vé hai trận gặp Nepal trong tháng 10 (Ảnh: VFF).

Trận đấu lượt đi, vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 giữa Đội tuyển Việt Nam vs Đội tuyển Nepal diễn ra lúc 19h30 ngày 9/10, trên sân vận động Gò Đậu (TP.HCM). Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 19h30, ngày 14/10, trên sân Thống Nhất (TPHCM).

Các mệnh giá vé được VFF thông báo là 400.000 đồng/vé và 200.000 đồng/vé. VFF bán vé qua hình thức trực tuyến và tại quầy. Đối với hình thức bán vé trực tuyến, đợt một từ 9h00 ngày 29/9 đến 23h59 ngày 5/10 (các cổ động viên có thể đồng thời đặt mua vé cho cả trận lượt đi về lượt về).

Đợt bán vé thứ hai diễn ra từ 00h00 ngày 6/10 đến 23h59 ngày 7/10 (các cổ động viên chỉ có thể mua vé xem trận lượt về). Người hâm mộ sẽ dùng CCCD hoặc hộ chiếu để đăng ký mua vé. Hình thức trả vé là trả qua đường bưu điện, bắt đầu từ ngày 3/10.

Còn đối với hình thức bán vé tại quầy, vé sẽ được bán vào ngày 4/10 tại các sân Thống Nhất và Gò Đậu.