Tuyển Việt Nam có thể được xử thắng Malaysia sau vụ đối thủ làm hồ sơ giả

Tối qua (26/9), FIFA chính thức ra thông báo đội tuyển Malaysia sử dụng đến 7 cầu thủ nhập tịch không đúng quy định, trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Trận đấu này diễn ra ngày 10/6, trên sân Bukit Jalil tại Kuala Lumpur (Malaysia).

7 cầu thủ sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch Malaysia gồm Gabriel Palmero, Garces, Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel. Cả 7 người đều được ra sân thi đấu, với thời lượng khác nhau.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị được xử thắng Malaysia (Ảnh: NST).

7 người nói trên mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 66 triệu đồng), bị cấm thi đấu bóng đá 12 tháng. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11,6 tỷ đồng).

Tuy nhiên, đây có thể chỉ là án phạt đầu tiên được đưa ra từ phía FIFA. Nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia New Straits Times đưa ra một thông tin rất đáng chú ý: “FIFA cho biết vụ việc tiếp tục được tổ chức này đưa đến Tòa án Bóng đá để nơi này xem xét mở rộng điều tra”.

Điều đó có nghĩa là có thể xuất hiện án phạt bổ sung dành cho FAM, các cầu thủ có liên quan và đội tuyển Malaysia.

Cùng lúc đó, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á hé lộ: “Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang dự định hủy kết quả trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Họ có thể trục xuất đội tuyển Malaysia khỏi giải”.

“Không loại trừ khả năng AFC xử đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 3-0 trong trận đấu hôm 10/6 (thay vì thua 0-4 như đã xảy ra cách đây gần 4 tháng)”, trang ASEAN Football viết thêm.

Truyền thông Đông Nam Á gọi việc Malaysia làm giả hồ sơ nhập tịch cho một loạt cầu thủ là bê bối (Ảnh: NST).

Thực tế cũng đã chứng minh đã có trường hợp một đội tuyển bị AFC loại khỏi vòng loại Asian Cup, vì sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định.

Đó là vụ bê bối liên quan đến đội tuyển Timor Leste hồi năm 2017. AFC thời điểm đó phát hiện cầu thủ gốc Brazil Wanderley của Timor Leste sử dụng giấy khai sinh giả mạo. Ngay lập tức, AFC đã loại đội tuyển Timor Leste khỏi vòng loại Asian Cup.

Cần biết rằng thời điểm đó Timor Leste chỉ sử dụng một cầu thủ có giấy tờ thiếu minh bạch. Còn hiện tại, đội tuyển Malaysia có đến 7 cầu thủ vừa bị kết luận làm giả hồ sơ, tức mức độ vi phạm của đội tuyển Malaysia gấp 7 lần (hơn một nửa đội hình chính thức).

Hiện tại, tờ New Straits Times của Malaysia đã mường tượng về tương lai mờ mịt của đội tuyển quốc gia nước này.

Tờ báo này viết: “Những vụ việc từng xảy ra trong quá khứ cho thấy lập trường không khoan nhượng của bóng đá châu Á đối với nạn gian lận giấy tờ. Đây là lập trường mà AFC dường như sẽ duy trì trong khi họ chờ đợi động thái tiếp theo từ FIFA”.

Theo thông báo của FIFA, FAM và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vừa bị treo giò sẽ có 10 ngày để kháng cáo. Có thể sau thời hạn 10 ngày này, nếu kháng cáo của FAM và những cầu thủ nói trên bất thành, AFC sẽ đưa ra phán quyết về kết quả của trận đấu giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam ngày 10/6, trao chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam.