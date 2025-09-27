AFC bình luận vụ cầu thủ Malaysia giả mạo hồ sơ ở trận gặp tuyển Việt Nam

Liên quan đến vụ FIFA phán quyết đội tuyển Malaysia sử dụng đến 7 cầu thủ nhập tịch trái quy định trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam hôm 10/6, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, phía AFC cho biết họ không hề ngồi yên.

Phát biểu trước truyền thông, Tổng thư ký (TTK) AFC Datuk Seri Windsor John lên tiếng: “Liên đoàn Bóng đá châu Á đang chờ phán quyết đầy đủ của Tòa án Bóng đá quốc tế về vụ việc này, trước khi xem xét tư cách tham gia giải đấu của Malaysia”.

Đội tuyển Việt Nam bỗng nhiên có cơ hội lật ngược tình thế trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup (Ảnh: VFF0.

Trong khi đó, truyền thông Malaysia nơi đặt trụ sở của AFC, thẳng thắn đưa ra những bình luận bất lợi cho chính đội tuyển Malaysia, sau khi thông tin 7 cầu thủ nhập tịch của họ bị FIFA phán quyết giả mạo hồ sơ.

Tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia New Straits Times viết: “AFC chưa xử lý vụ Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch làm giấy tờ giả mạo vì Liên đoàn Bóng đá châu Á muốn chờ phán quyết đầy đủ từ Tòa án Bóng đá quốc tế và từ FIFA, xung quanh tư cách tham gia trận đấu của những cầu thủ có liên quan”.

“AFC không ngồi yên mà luôn theo dõi sát sao diễn tiến vụ việc này. Cả 7 cầu thủ nhập tịch dùng giấy tờ giả đều ra sân trong trận gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup, ngày 10/6”, New Straits Times viết thêm.

Điều đáng chú ý tiếp theo, tờ báo của Malaysia tỏ ra hết sức khách quan, họ dẫn lại vụ việc tương tự mà AFC từng xử lý mạnh tay với đội bóng vi phạm, trước khi chính New Straits Times cho rằng Malaysia hoàn toàn có thể bị xử phạt nặng hơn trường hợp từng xảy ra trước đây.

Tờ báo của Malaysia chia sẻ: “Vụ việc hiện tại làm gợi nhớ lại vụ bê bối liên quan đến Timor Leste năm 2017. Năm đó, AFC đã trục xuất Timor Leste khỏi vòng loại Asian Cup 2027, sau khi phát hiện hồ sơ khai sinh giả mạo của cầu thủ gốc Brazil khoác áo Timor Leste là Wanderley”.

AFC hiện tại chưa đưa ra án phạt với đội tuyển Malaysia (Ảnh: VFF).

“AFC luôn duy trì lập trường kiên quyết nói không với vấn nạn gian lận giấy tờ. AFC chỉ còn chờ phán quyết cuối cùng của FIFA, trước khi quyết định số phận của Malaysia.

Đội tuyển Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 hôm 10/6. Tuy nhiên, sau đó không lâu, người hâm mộ từ nhiều quốc gia ở Đông Nam Á đã thúc giục FIFA xem xét tính minh bạch về hồ sơ nhập tịch của cầu thủ Malaysia có liên quan”, vẫn là những dòng được viết trên tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA ra phán quyết vào tối qua (26/9) gồm Gabriel Palmero, Garces, Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel. Họ bị phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm thi đấu 12 tháng.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng). FAM và 7 cầu thủ này có 10 ngày để kháng cáo. Nếu họ kháng cáo bất thành, có thể AFC sẽ chính thức xử thua Malaysia 0-3, trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam cách đây gần 4 tháng.