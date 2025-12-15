VĐV 10 tuổi người Thái Lan giành huy chương vàng tại SEA Games 33

Môn trượt ván đường phố đã đem về cho đoàn thể thao Thái Lan một HCV. Đáng chú ý, đây không chỉ là thành tích đơn thuần mà còn đưa Chankao Udomphen trở thành vận động viên (VĐV) trẻ tuổi nhất lịch sử giành HCV tại SEA Games.

Nữ VĐV 10 tuổi đến từ tỉnh Udon Thani đã thể hiện phong độ ổn định ngay từ vòng bán kết, giành được 71,25 điểm để hiên ngang tiến vào chung kết. Điều đáng chú ý là Chankao Udomphen đã thi đấu cùng với đàn chị Wariraya Sukasem, một ngôi sao giàu kinh nghiệm của đội tuyển Thái Lan từng tham gia Thế vận hội Olympic 2024 tại Paris, Pháp.

Ở trận chung kết, Chankao Udomphen đã trình diễn xuất sắc và giành tổng cộng 160,34 điểm, đoạt HCV và chính thức trở thành VĐV trẻ tuổi nhất lịch sử Đại hội giành được danh hiệu này.

Chankao Udomphen (Thái Lan) giành HCV SEA Games khi mới 10 tuổi (Ảnh: Thailand2025).

Thành công của Chankao Udomphen càng thêm ý nghĩa khi đồng đội của cô bé, Wariraya Sukasem, cũng mới chỉ 13 tuổi và đã giành được huy chương đồng với 111,18 điểm. Huy chương bạc thuộc về đại diện của Indonesia với 125,42 điểm.

Trước đó, vào ngày 13/12, VĐV trượt ván Mazel Alegado đến từ Philippines đã xuất sắc mang về HCV ở độ tuổi 11, thiết lập một cột mốc ấn tượng. Tuy nhiên, kỷ lục của Alegado chỉ tồn tại được đúng một ngày, khi Chankao Udomphen, với tài năng vượt trội khi chỉ mới 10 tuổi, đã soán ngôi và viết lại lịch sử SEA Games.

Việc các VĐV nhí chỉ 10, 11 tuổi liên tục giành huy chương vàng không phải là ngẫu nhiên, mà là hệ quả trực tiếp từ việc bổ sung các bộ môn thể thao đòi hỏi sự nhanh nhẹn, sáng tạo và tính cá nhân cao, vốn là lợi thế của người trẻ.

Điều này đang tạo ra một thế hệ VĐV mới đầy tài năng, sẵn sàng đối mặt với những thử thách lớn và các đấu trường quốc tế. Với xu hướng này, việc các kỷ lục SEA Games bị chính những người trẻ tuổi chinh phục và xô đổ liên tục được kỳ vọng sẽ tiếp diễn và trở thành một điểm nhấn đáng chú ý, định hình lại hình ảnh của Đại hội Thể thao Đông Nam Á trong tương lai.