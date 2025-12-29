Báo Jordan dè chừng, đánh giá U23 Việt Nam “trưởng thành vượt bậc”

U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn giải U23 châu Á bằng trận đấu gặp U23 Jordan vào ngày 6/1. Đây được xem là trận đấu quyết định trực tiếp tấm vé lọt vào vòng tứ kết giải đấu.

U23 Việt Nam được đánh giá trưởng thành vượt bậc (Ảnh: Mạnh Quân).

Do đó, báo giới Jordan chú ý đặc biệt tới U23 Việt Nam trong thời gian qua. Nhận định về sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik, tờ Al Ghad bình luận: “Nhiệm vụ của U23 Jordan tại vòng chung kết châu Á sẽ không dễ dàng. Họ nằm chung bảng A với chủ nhà U23 Saudi Arabia và U23 Việt Nam, quốc gia có các đội tuyển trẻ phát triển vượt bậc trong những năm gần đây.

Bên cạnh đó, U23 Kyrgyzstan cũng đáng gờm khi thường xuyên tham dự các giải đấu ở cấp độ châu lục. Bảng đấu này mang tới sức cạnh tranh lớn, đi kèm với đó là những thách thức đang chờ đợi U23 Jordan”.

Nói riêng về U23 Jordan, tờ Al Ghad viết: “Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Omar Najhi, mục tiêu của U23 Jordan là làm nên lịch sử ở vòng chung kết giải U23 châu Á. Trong thời gian qua, U23 Jordan đã tạo ra nhiều tín hiệu khả quan.

Đoàn quân của HLV Omar Najhi đã thể hiện bộ mặt ấn tượng cả về chuyên môn lẫn kết quả. Kể từ khi tiếp quản đội bóng, HLV Najhi đã tạo ra sự chuyển biến rõ rệt, giúp U23 Jordan giành ngôi á quân giải vô địch U23 Tây Á và giành vé tham dự giải U23 châu Á. Đó là một minh chứng cho sự ổn định và tiến bộ của đội bóng.

U23 Jordan (áo đỏ) là đối thủ chính của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á (Ảnh: Jordan FA).

Tham vọng của U23 Jordan là giành chức vô địch giải U23 châu Á, qua đó bổ sung thêm một tấm huy chương danh giá vào bảng thành tích của bóng đá nước nhà. Trong những năm qua, bóng đá Jordan đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi lọt vào trận chung kết Asian Cup 2023, giành vé tham dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử và mới nhất là giành ngôi á quân cúp Ả rập”.

Trước khi bước vào giải U23 châu Á, U23 Jordan đã hòa U23 Uzbekistan với tỷ số 0-0 trong trận giao hữu kín. Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Syria vào ngày 30/12.