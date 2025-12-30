Báo Hàn Quốc đánh giá U23 Việt Nam là ứng cử viên vô địch giải châu Á

Giải U23 châu Á sẽ khởi tranh từ ngày 6/1. Trước thềm giải đấu này, U23 Việt Nam bất ngờ nhận được đánh giá cao từ truyền thông Hàn Quốc. Tờ SPOTV News đã xếp đoàn quân HLV Kim Sang Sik vào nhóm ứng cử viên vô địch giải U23 châu Á.

U23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho giải U23 châu Á, ngay sau khi vừa giành HCV SEA Games 33 (Ảnh: Tiến Tuấn).

“U23 Việt Nam được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho chức vô địch giải U23 châu Á. Đây vốn chỉ là vinh dự của những cường quốc bóng đá ở châu lục như Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia hay Australia”, tờ báo của Hàn Quốc bình luận.

Tờ SPOTV News đánh giá cao khả năng cầm quân của HLV Kim Sang Sik. Họ bình luận: “Sau khi giành Huy chương vàng SEA Games hôm 18/12, HLV Kim Sang Sik hoàn tất cú hat-trick vô địch ở các giải đấu ở Đông Nam Á. Điều đó giúp ông tiếp nối người tiền nhiệm Park Hang Seo để một lần nữa tạo nên “cơn sốt HLV Hàn Quốc” tại Việt Nam.

Lần này, nhà cầm quân người Hàn Quốc dẫn dắt lứa cầu thủ trẻ, hướng tới mục tiêu chinh phục đỉnh cao ở giải đấu lớn thứ 4 liên tiếp. Ở giải đấu sắp tới, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.

Nhiều ý kiến cho rằng giải U23 châu Á lần này sẽ là “bài kiểm tra thực sự” đối với HLV Kim Sang Sik. Nguyên nhân là bởi các danh hiệu mà ông giành được cùng bóng đá Việt Nam như AFF Cup 2024, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games đều chỉ ở tầm cỡ khu vực Đông Nam Á. Do đó, việc chứng minh năng lực cạnh tranh ở sân chơi châu lục được xem là yêu cầu tất yếu.

Trước đây, HLV Park Hang Seo từng để lại dấu ấn đậm nét khi đưa Việt Nam vào bán kết Asiad 2018 tại Indonesia và lọt vào tứ kết giải Asian Cup 2019 tại UAE, qua đó khẳng định năng lực vượt ra ngoài khu vực Đông Nam Á.

HLV Kim Sang Sik cũng ý thức rõ cả những lời khen ngợi lẫn sự nghi ngờ xung quanh mình. Ông khẳng định mình sẽ không ngủ quên trên chiến thắng tại SEA Games. Nhà cầm quân người Hàn Quốc hy vọng toàn đội U23 Việt Nam sẽ từng bước khắc phục điểm yếu trước khi đối đầu với các đối thủ mạnh ở châu lục”.

Giải U23 châu Á là màn thử lửa tốt cho U23 Việt Nam sau khi thành công ở cấp độ Đông Nam Á (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước đó, AFC cũng kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ giành chức vô địch giải U23 châu Á: “U23 Việt Nam sẽ nỗ lực hướng tới mục tiêu lần đầu tiên nâng cao chức vô địch giải U23 châu Á khi tham dự giải đấu ở Saudi Arabia vào tháng 1/2026”.

Vào lúc 19h hôm nay (30/12), U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Syria. Đây là màn thử lửa cuối cùng của đội bóng trước khi bước vào giải U23 châu Á.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 2/1 để chính thức bước vào hành trình tại giải U23 châu Á 2026. Tại vòng bảng, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.