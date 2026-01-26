U23 Việt Nam đạt điểm số nhiều hơn Thái Lan, Indonesia và Malaysia cộng lại

U23 Việt Nam đã khép lại hành trình ở giải U23 châu Á 2026 với thành tích giành Huy chương đồng. Thành tích của đoàn quân HLV Kim Sang Sik ở giải đấu này là thắng 4 trận, hòa 1, thua 1 (không tính sút luân lưu), ghi được 10 bàn và thủng lưới 8 bàn.

U23 Việt Nam thi đấu thành công ở giải U23 châu Á (Ảnh: Getty).

Tính trong toàn bộ lịch sử giải đấu, U23 Việt Nam là đội bóng có thành tích tốt thứ 9 ở giải U23 châu Á. Cụ thể, “Những chiến binh sao vàng” đã tham dự 6 vòng chung kết giải đấu này. Trong đó, chúng ta thắng 8, hòa 8 và thua 10, đạt 32 điểm sau 26 trận (cách tính 3 điểm/trận, bất kể vòng bảng hay knock-out).

U23 Việt Nam ghi được 32 bàn và nhận 37 bàn thua. Đặc biệt, U23 Việt Nam còn sở hữu thành tích thắng 100% tại các loạt đá luân lưu 11m. Trong đó, thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam là giành ngôi á quân vào năm 2018.

Số điểm của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á còn nhiều hơn Thái Lan, Indonesia và Malaysia cộng lại. U23 Thái Lan xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng này với 15 điểm sau 19 trận. Ở giải đấu vừa qua, “Voi chiến” đã gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng. Họ đã thua U23 Australia, hòa U23 Iraq và U23 Trung Quốc.

Thành tích của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á tốt hơn cả Thái Lan, Indonesia và Malaysia cộng lại (Ảnh: AFC).

U23 Indonesia chỉ tham dự duy nhất vòng chung kết giải U23 châu Á 2024. Họ thi đấu 6 trận ở giải đấu này và có 7 điểm, xếp thứ 16. Còn U23 Malaysia xếp thứ 20 khi chỉ có được 4 điểm.

U23 Việt Nam còn là đội bóng Đông Nam Á duy nhất giành huy chương ở giải U23 châu Á. Chúng ta giành Huy chương bạc năm 2018 và Huy chương đồng năm 2026. Trong khi đó, U23 Indonesia chỉ giành hạng 4 ở giải đấu năm 2024. Thành tích tốt nhất của U23 Thái Lan và U23 Malaysia đều là lọt vào tứ kết.