Nữ CĐV Thái Lan xinh đẹp mê mẩn Đình Bắc gây sốt khi tới Việt Nam ăn Tết

Hôm nay (12/2), cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao khi Pinto Hathairat đăng tải hình ảnh xuất hiện tại sân bay cùng dòng trạng thái ngắn gọn: “Let’s go Vietnam (Thẳng tiến đến Việt Nam). Ngay lập tức, dòng trạng thái này đã thu hút được sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ.

Pinto Hathairat đăng tải bức hình tới Việt Nam ăn Tết Nguyên Đán (Ảnh: FBVN).

Pinto Hathairat là nữ CĐV nổi tiếng ở Thái Lan khi sở hữu kênh TikTok với 2,4 triệu người theo dõi. Từ lâu, cô nàng được biết đến với tình yêu với bóng đá Việt Nam. Cô là cổ động viên (CĐV) đặc biệt của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á.

Đặc biệt, ở giải đấu vừa qua, Pinto Hathairat dành mối quan tâm lớn tới tiền đạo Đình Bắc. Cô thường xuyên đăng tải bức hình tiền đạo số 7 của U23 Việt Nam trên trang cá nhân của mình.

Nữ CĐV này được biết đến với tình yêu với bóng đá Việt Nam (Ảnh: FBNV).

Chính vì vậy, Pinto Hathairat đã nhận được tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trong mỗi bức ảnh, cô đều nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận. Cô gây sốt nhờ nhan sắc ngọt ngào, thân hình nóng bỏng và thường xuyên tham gia các hoạt động của bóng đá Thái Lan.

Ở SEA Games 33 vừa qua, dù U22 Thái Lan chịu thất bại trước U22 Việt Nam nhưng cô vẫn vui vẻ, thoải mái chụp hình cùng người hâm mộ Việt Nam.

Pinto Hathairat đăng tải bức hình của Đình Bắc trên trang cá nhân (Ảnh FBNV).

Trong quá khứ, Pinto Hathairat từng là võ sĩ, được thi đấu tại đấu trường võ thuật K-1 của Trung Quốc. Sau đó, cô dành thời gian học ngành y, chuyên ngành y học cổ truyền.

Hiện tại, cô dành thời gian theo học chuyên ngành y học cổ truyền.

Pinto Hathairat nổi tiếng với vẻ đẹp ngọt ngào, cuốn hút (Ảnh: FBNV).