Malaysia, Indonesia tiếc nuối khi đánh rơi vé dự Asiad về tay U23 Việt Nam

Asiad lần thứ 20 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản). Có hai nội dung trong môn bóng đá được tổ chức tại Asiad lần này, gồm bóng đá nam và bóng đá nữ.

Theo quyết định của OCA và quốc gia chủ nhà Nhật Bản, có 12 đội bóng đá nữ dự Asiad, bao gồm 12 đội có vé dự (VCK) giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, sẽ diễn ra vào tháng 3. Đồng thời, có 16 đội tham dự nội dung bóng đá nam, dành cho lứa tuổi U23, bao gồm 16 đội vừa tham dự VCK U23 châu Á 2026, hồi tháng 1.

U23 Malaysia (áo vàng) không được dự Asiad 20, còn U23 Việt Nam sở hữu tấm vé dự Á vận hội năm nay (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Sau khi có quyết định của OCA và quốc gia chủ nhà Asiad 20 là Nhật Bản, nhiều nền bóng đá ở Đông Nam Á tỏ ra tiếc nuối vì mất suất dự Á vận hội. Trưởng đoàn các đội tuyển Indonesia Sumardji nói: “Cho đến nay, Indonesia vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào về việc chúng tôi không được tham dự Asiad ở Nhật Bản”.

“Tôi nghĩ rằng bóng đá Indonesia vẫn còn thời gian để góp mặt ở đại hội lần này, tôi sẽ thảo luận với các tổ chức quốc tế, phối hợp với Ủy ban thể thao quốc gia. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình.

Bóng đá Indonesia thậm chí đã gửi danh sách sơ bộ tham dự Asiad lần thứ 20 từ hai tháng trước. Dù vậy, chúng tôi chỉ nhận được thông tin danh sách các đội đủ điều kiện tham dự Asiad mới đây (công bố ngày 10/2). Bóng đá Indonesia sẽ xác minh lại thông tin nói trên”, trưởng đoàn các đội tuyển Indonesia Sumardji nói tiếp.

Cũng bất ngờ giống ông Sumardji là Tổng thư ký (TTK) Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Yunus Nusi: “Phía PSSI đã liên lạc với Ủy ban Olympic Indonesia nhưng chưa nhận được phản hồi chính thức. Hiện tại, PSSI chỉ mới nhận thông tin không được tham dự Asiad 20 năm 2026, thông qua giới truyền thông”.

U23 Indonesia (áo trắng) cũng không có suất dự Asiad lần thứ 20 (Ảnh: Getty).

“Chúng tôi chờ câu trả lời chính thức từ Ủy ban Olympic Indonesia, để tiện việc chuẩn bị. Nếu đây là quyết định được đưa ra bởi quốc gia chủ nhà Asiad là Nhật Bản, tôi cho rằng chúng tôi không thể đảo ngược”, TTK PSSI Yunus Nusi tỏ ra tiếc rẻ.

Về phía Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), tổ chức này hé lộ, quyền quyết định danh sách các đội tham dự Asiad 20 thuộc về OCA và chủ nhà Nhật Bản. Còn AFC chỉ là đơn vị thừa hành, chuẩn bị về mặt kỹ thuật cho môn bóng đá ở Asiad.

Không chỉ có bóng đá Indonesia tiếc rẻ, bóng đá Malaysia cũng trong tình trạng tương tự. Tờ New Straits Times của Malaysia bình luận: “Việc U23 Malaysia vắng mặt tại Asiad 20 năm 2026 xuất phát từ lý do sâu xa đó là chúng ta từng bỏ qua Asiad 19 năm 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc). Khi đó, U23 Malaysia ưu tiên cho vòng loại U23 châu Á 2024”.

“Ở thời điểm đó, vòng loại U23 châu Á 2024 chỉ cách Đại hội thể thao châu Á khoảng 10 ngày, khiến cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) mất tập trung. Lần gần nhất U23 Malaysia tham dự Asiad là vào năm 2018 ở Indonesia.

Năm đó, chúng ta vào vòng 1/8. Đấy cũng là thành tích tốt nhất của bóng đá Malaysia tại Á vận hội, kể từ khi nội dung bóng đá nam của Asiad dành cho lứa tuổi 23”, New Straits Times viết thêm.

Hiện tại, do Ban chấp hành FAM đã không còn làm việc vì vụ 7 cầu thủ nhập tịch bị nghi ngờ sử dụng hồ sơ giả mạo, nên bóng đá Malaysia phải mượn lời TTK AFC Datuk Seri Windsor Paul John (người Malaysia) để thông báo đến người hâm mộ nước này.: “AFC sẽ đăng ký cho 16 đội vừa tham dự VCK U23 châu Á 2026, để tham dự Asiad 20”.

Theo phát biểu nêu trên, Đông Nam Á chỉ có hai đại diện dự giải U23 châu Á 2026, gồm U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.