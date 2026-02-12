U17 Việt Nam đối đầu Hàn Quốc, rộng cửa dự World Cup

Chiều 12/2, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm vòng bảng giải U17 châu Á. Theo đó, U17 Việt Nam nằm ở bảng C với các đối thủ U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE.

U17 Việt Nam quyết tâm hướng tới tấm vé tham dự World Cup 2026 (Ảnh: An An).

Điều đáng nói, giải U17 châu Á 2026 cũng đồng thời là vòng loại World Cup U17 2026. Kể từ năm ngoái, FIFA đã quyết định nâng số đội tham dự giải đấu này lên 48 đội. Châu Á sẽ có 8 suất tham dự (trong tổng số 16 đội dự giải U17 châu Á).

Chính vì vậy, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ có vé tham dự World Cup U17. Đây được xem là cơ hội bằng vàng với U17 Việt Nam.

Trong số các đối thủ ở bảng C, hai đội U17 Yemen và U17 UAE đều ở ngang tầm so với U17 Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng ta hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ trước U17 Hàn Quốc, giống như lứa U23 ở giải U23 châu Á vừa qua.

Ở giải đấu năm ngoái, U17 Việt Nam đã mất tấm vé tham dự World Cup U17 vào phút chót khi bị U17 UAE gỡ hòa 1-1 ở phút 87. Nếu không có bàn thua đó, U17 Việt Nam đã có vé tham dự giải đấu thế giới dù nằm ở bảng đấu khó với Nhật Bản, Australia và UAE.

Thất bại ấy thúc đẩy đội bóng quyết tâm làm lại ở giải đấu năm nay. Việc nằm ở bảng đấu không quá khó giúp U17 Việt Nam có thể nghĩ về tấm vé tham dự World Cup.

Kết quả bốc thăm giải U17 châu Á (Ảnh: AFC).

Trong khi đó, U17 Thái Lan nằm ở bảng A với chủ nhà Saudi Arabia, Tajikistan và Myanmar. Còn U17 Indonesia nằm ở bảng B với Nhật Bản, Trung Quốc và Qatar.

Cho tới nay, U17 Indonesia là đội bóng Đông Nam Á duy nhất giành quyền tham dự giải U17 World Cup trong lịch sử. Vào năm 2023, họ tham dự với tư cách chủ nhà. Còn ở giải đấu năm 2025, đội bóng xứ Vạn đảo đã giành quyền vượt qua vòng bảng.

Giải U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 7-24/5 tại Saudi Arabia. U17 Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn gặp U17 UAE.