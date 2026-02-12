AFC giải thích lý do trao suất đặc cách dự Asiad 20 cho bóng đá Việt Nam

Phát biểu trước truyền thông Malaysia, Tổng thư ký (TTK) AFC Datuk Seri Windsor Paul John nói: “Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và quốc gia chủ nhà Nhật Bản quyết định số lượng đội thi đấu tại Asiad lần thứ 20. Nước chủ nhà Nhật Bản muốn nội dung bóng đá nam Asiad có 16 đội”.

U23 Việt Nam là một trong hai đội Đông Nam Á được tham dự Asiad 20 năm 2026 (Ảnh: AFC).

“AFC chỉ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, tổ chức môn bóng đá. Chúng tôi có sẵn bảng xếp hạng 16 đội dự giải U23 châu Á 2026 vừa kết thúc (tháng 1 năm nay) và chúng tôi quyết định sử dụng danh sách này”, TTK AFC Seri Windsor Paul John nói thêm.

Cần biết rằng số lượng đội tham dự hai nội dung bóng đá (nam và nữ) tại Asiad 20 chỉ mới được quyết định ngày 10/2. Sau khi quyết định được đưa ra, nhiều nền bóng đá ở Đông Nam Á, trong đó có Indonesia và Malaysia cảm thấy bất ngờ.

Dù vậy, tờ New Straits Times của Malaysia bình luận về lý do U23 Malaysia không được dự Á vận hội năm nay theo hướng rất đơn giản.

New Straits Times viết: “Theo quy định mới, bóng đá Malaysia không đủ tiêu chuẩn tham dự Asiad. Quy định này xem xét thành tích mới nhất của các đội ở giải U23 châu Á.

U23 Malaysia (áo vàng) không được dự Asiad năm nay (Ảnh: Khoa Nguyễn).

16 đội tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á tại Saudi Arabia mới đây sẽ là 16 cái tên dự Đại hội thể thao châu Á. Quy định này khiến cho bóng đá Malaysia không có “cửa” dự Asiad tại Achi-Nagoya (Nhật Bản)”, vẫn là những dòng được viết trên tờ New Straits Times.

Ngoài ra, cũng tờ báo này cũng nêu ra một chi tiết quan trọng: “Hai đối thủ của U23 Malaysia trong khu vực Đông Nam Á là U23 Thái Lan và U23 Việt Nam đã giành suất tham dự Asiad. Hai đội này đã có mặt tại VCK giải U23 châu Á 2026”.

Ngoài nội dung bóng đá nam (VFF sẽ cử đội U21 tham dự Asiad), bóng đá Việt Nam còn có đại diện tham dự nội dung bóng đá nữ.

Chúng ta là nền bóng đá duy nhất ở Đông Nam Á tham dự đủ cả hai nội dung bóng đá tại Asiad 20. Đội tuyển nữ Việt Nam và Philppines là các đội Đông Nam Á tham dự nội dung bóng đá nữ tại Á vận hội năm nay, cùng với 10 đội khác.

Danh sách 12 đội tham dự nội dung bóng đá nữ Asiad 20 chính là 12 đội chuẩn bị tham dự VCK giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, diễn ra vào tháng 3 tới đây.

Cũng theo phía AFC, số lượng đội tham dự các nội dung bóng đá nam và nữ ở kỳ Asiad tiếp theo sẽ không giống với kỳ Asiad lần này.