Báo Trung Quốc nói gì khi U23 Việt Nam là ứng cử viên vô địch giải châu Á?

Mới đây, AFC cho rằng U23 Việt Nam hoàn toàn có khả năng giành chức vô địch ở giải U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 6/1 đến ngày 24/1 tại Saudi Arabia. Trong đó, cơ quan quản lý bóng đá châu Á nhấn mạnh: “U23 Việt Nam sẽ nỗ lực hướng tới mục tiêu lần đầu tiên nâng cao chức vô địch giải U23 châu Á khi tham dự giải đấu ở Saudi Arabia vào tháng 1/2026”.

Tờ QQ ngạc nhiên khi U23 Việt Nam được đánh giá cao trước giải U23 châu Á (Ảnh: Anh Khoa).

Trước tình hình đó, tờ QQ (Trung Quốc) bày tỏ sự ngạc nhiên khi AFC đánh giá cao đoàn quân HLV Kim Sang Sik trước giải đấu này.

Tờ báo của Trung Quốc bình luận: “AFC đánh giá rất cao thực lực của U23 Việt Nam khi xếp họ vào nhóm ứng cử viên cho chức vô địch giải U23 châu Á. Đây vốn là vinh dự của những nền bóng đá mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Saudi Arabia.

Trong khi đó, dù đội tuyển Jordan vừa giành vé tham dự World Cup nhưng AFC cũng chỉ đánh giá U23 Jordan “có thể tiến xa” ở giải U23 châu Á. Ngoài ra, AFC chỉ hy vọng U23 Kyrgyzstan sẽ để lại dấu ấn đáng nhớ tại giải đấu năm nay.

Trong các hoạt động quảng bá cho giải đấu lần này, AFC đã nhiều lần nhắc đến đội tuyển Việt Nam. Ngoài bài đăng trên trang chủ, AFC cũng gửi thông điệp đặc biệt tới U23 Việt Nam với nội dung bằng tiếng Việt: “U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 không đùa được đâu! Vào việc”.

Ngoài ra, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá châu Á còn nhìn lại trận chung kết U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, đồng thời ca ngợi hành trình đầy ấn tượng của HLV Park Hang Seo cùng các học trò ở thời điểm đó”.

U23 Việt Nam tràn đầy tự tin khi vừa vô địch SEA Games 33 (Ảnh: Anh Khoa).

Trong trận giao hữu duy nhất trước giải đấu vào tối 30/12, U23 Việt Nam vừa thất bại 1-2 trước U23 Syria. Tuy nhiên, kết quả ấy chưa phản ánh điều gì khi cả hai đội đều thử nghiệm nhiều cầu thủ, ở các vị trí khác nhau.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 2/1 để chính thức bước vào hành trình tại giải U23 châu Á 2026. Tại vòng bảng, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.