U23 Việt Nam cán mốc ấn tượng, nhận tin vui ở giải U23 châu Á

U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng loại giải U23 châu Á với thành tích toàn thắng trong cả ba trận đấu gặp U23 Singapore (1-0), U23 Bangladesh (2-0), U23 Yemen (1-0).

U23 Việt Nam toàn thắng và không thủng lưới bàn nào ở vòng loại giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: Minh Quân).

Đáng chú ý, trong cả giai đoạn vòng loại, chỉ có hai đội bóng đạt thành tích hoàn hảo (toàn thắng cả 3 trận, không để thủng lưới). Ngoài U23 Việt Nam, chỉ có U23 Hàn Quốc là đội làm được điều này.

Thậm chí, có một đội không để thủng lưới nhưng vẫn bị loại là U23 Campuchia. Đây là giải đấu mà đội bóng xứ Chùa tháp đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Họ đã hòa hai đội bóng mạnh hơn là U23 Iraq và U23 Oman cùng với tỷ số 0-0. Kèm theo đó, U23 Campuchia đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U23 Pakistan.

Trong quá khứ, U23 Việt Nam từng trải qua vòng loại giải U23 châu Á toàn thắng và không thủng lưới, đó là ở giải đấu năm 2022. Khi ấy, chúng ta đã giành chiến thắng trước U23 Myanmar và U23 Đài Bắc Trung Hoa với cùng tỷ số 1-0.

Vòng chung kết giải U23 châu Á 2026 có 16 đội tham dự, chia thành 4 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Theo cách tính điểm hạt giống của ban tổ chức, thứ hạng của các đội ở ba vòng chung kết U23 châu Á gần nhất sẽ được quy ra điểm và nhân hệ số tương ứng. Sau đó, ban tổ chức xếp hạng lần lượt từ cao xuống thấp. Lần lượt, giải năm 2024 có hệ số 1, giải năm 2022 có hệ số 0,5 và giải năm 2020 có hệ số 0,25.

Việc nằm ở nhóm hạt giống số hai giải U23 châu Á là thông tin vui với U23 Việt Nam (Ảnh: Minh Quân).

Theo cách tính trên, các nhóm hạt giống dự kiến ở giải U23 châu Á như sau:

Nhóm 1: U23 Saudi Arabia (chủ nhà), U23 Uzbekistan, U23 Nhật Bản và U23 Iraq.

Nhóm 2: U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam, U23 Australia và U23 Qatar

Nhóm 3: U23 Thái Lan, U23 Jordan, U23 UAE và U23 Iran

Nhóm 4: U23 Trung Quốc, U23 Syria, U23 Kyrgyzstan và U23 Li Băng.

Với việc nằm ở nhóm hạt giống số 2, U23 Việt Nam hưởng lợi nhất định khi tránh được nhiều đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Qatar.

Ban tổ chức chưa nêu rõ thời điểm bốc thăm vòng bảng giải U23 châu Á. Vòng chung kết giải đấu diễn ra từ ngày 7-25/1/2026 tại Saudi Arabia.

Thành tích của U23 Việt Nam trong những năm qua khá ổn định. Đội bóng đều lọt vào bán kết giải U23 châu Á trong hai mùa giải gần đây vào năm 2022 và 2024.