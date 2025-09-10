Báo Yemen bình luận khi đội nhà gục ngã trước U23 Việt Nam

Đánh bại U23 Yemen, U23 Việt Nam giành vé dự giải U23 châu Á 2026

Trong trận đấu quyết định ở bảng C giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U23 Yemen trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Với kết quả này, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã giành vé tham dự giải U23 châu Á với thành tích toàn thắng cả ba trận ở vòng loại.

Niềm vui của U23 Việt Nam và nỗi buồn của các cầu thủ U23 Yemen sau trận đấu (Ảnh: Minh Quân).

Đây là lần thứ 6 liên tiếp U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á. Trong khi đó, U23 Yemen bị loại do không nằm trong nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Báo giới Yemen tỏ ra thất vọng vì kết quả này nhưng họ tỏ ra tâm phục khẩu phục trước sức mạnh của U23 Việt Nam.

Tờ Sports Leb bình luận: “U23 Yemen ở vào tình thế khó, cộng thêm với việc thi đấu dưới áp lực từ cổ động viên (CĐV) Việt Nam. Điều đó khiến cho đội bóng chịu áp lực tâm lý. Nó được thể hiện qua từng pha chạm bóng của các cầu thủ. Mọi thứ dường như không thực sự chuẩn xác.

Chính vì điều này, U23 Yemen không thể nào xuyên thủng hàng thủ chặt chẽ của đội chủ nhà U23 Việt Nam. Mặc dù khát khao chiến thắng nhưng cả đội cũng lực bất tòng tâm. Thậm chí, phút 70, U23 Yemen còn chịu thủng lưới sau pha dứt điểm của Thanh Nhàn.

Bàn thua này đã khiến U23 Yemen hứng chịu thất bại. Điều đau đớn là nó khiến cho đội bóng của HLV Al Sunaini mất vé tham dự giải U23 châu Á vì không thể lọt vào nhóm 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất”.

U23 Việt Nam có lần thứ 6 liên tiếp tham dự giải U23 châu Á (Ảnh: Minh Quân).

Một tờ báo khác của Yemen là KLMA bình luận: “Các cầu thủ U23 Yemen thi đấu rất nỗ lực trong trận đấu này nhưng phải thừa nhận rằng U23 Việt Nam là đối thủ quá “cứng”. Họ ngăn chặn hầu hết các đợt tấn công của U23 Yemen. Không những vậy, đội bóng Đông Nam Á còn kết liễu trận đấu khi ghi bàn duy nhất ở phút 70. U23 Yemen đã bị loại dù ở gần tấm vé tham dự giải U23 châu Á”.

Tờ Mercatotime có bài viết: “U23 Việt Nam chặn đứng giấc mơ tham dự giải U23 châu Á của U23 Yemen khi giành chiến thắng trên sân nhà”. Ngoài phần tường thuật trận đấu, tờ báo này thừa nhận sự ủng hộ của CĐV trên sân Việt Trì là nguồn động lực mạnh mẽ giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Yemen. Họ cho rằng việc đội bóng Tây Á không thể tham dự giải U23 châu Á không phải là điều đáng tiếc.

Trang Twitter của Liên đoàn bóng đá Yemen viết: “U23 Yemen chính thức nói lời chia tay với tấm vé tham dự giải U23 châu Á sau thất bại trước U23 Việt Nam”.

Giải U23 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 7-25/1/2026 tại Saudi Arabia. Đây không phải là giải đấu xác định tấm vé tham dự Olympic giống như năm 2024.