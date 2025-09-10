U23 Thái Lan thắng kịch tính Malaysia, giành vé giải châu Á

Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia trên sân Thammasat ở Pathum Thani (Thái Lan) phải lùi lại một giờ đồng hồ vì lý do bất khả kháng.

U23 Thái Lan (áo xanh) đánh bại U23 Malaysia (Ảnh: FAT).

Khi trận đấu trở lại, hai đội Thái Lan và Malaysia vẫn không bị mất đi nhiệt huyết, trận đấu vẫn diễn ra rất hay. Phút 34, Khamyok tung cú sút quyết đoán làm tung lưới U23 Malaysia, ghi bàn giúp U23 Thái Lan dẫn trước 1-0.

Nhưng niềm vui của đội bóng trẻ xứ sở Chùa Vàng không kéo dài được lâu. Phút 40, từ pha đá phạt góc của đồng đội, Isar Hardy đón bóng và dứt điểm chính xác, ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho U23 Malaysia.

Hiệp hai diễn ra với ưu thế thuộc về đội chủ nhà. U23 Thái Lan tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng họ không tận dụng thành công.

U23 Thái Lan giành quyền vào VCK U23 châu Á 2026 (Ảnh: FAT).

Khi mà những người có mặt trên sân Thammasat đã nghĩ đến kết quả hòa, thì U23 Thái Lan thực hiện được điều cần thiết, đó là chọc thủng lưới U23 Malaysia lần thứ hai trong trận đấu này.

Phút bù giờ thứ hai của hiệp thi đấu thứ nhì, Yosakorn Burapa chuyền bóng cho Khamyok, để Khamyok ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng trẻ xứ sở Chùa Vàng.

Chiến thắng này giúp cho U23 Thái Lan có 7 điểm sau 3 trận đấu. Họ có cùng điểm với U23 Lebanon, nhưng U23 Thái Lan xếp trên nhờ hơn đối phương chỉ số phụ.

U23 Thái Lan giành ngôi đầu bảng F và giành quyền vào VCK giải U23 châu Á 2026. U23 Malaysia chính thức bị loại, khi họ chỉ đứng thứ 3 tại bảng đấu này.