Ngôi sao U23 Việt Nam hé lộ một điều trước trận quyết đấu với U23 Yemen

Ở buổi tập chiều nay (8/9), ngay trước trận đấu với U23 Yemen, tiền vệ Khuất Văn Khang nói: “U23 Yemen là đội bóng mạnh, cùng có hai trận thắng giống như U23 Việt Nam. Tôi nghĩ trận đấu sắp diễn ra với U23 Yemen sẽ là trận đấu hấp dẫn”.

“Cả hai đội đều hướng đến sự chắc chắn trong lối chơi, để giành mục tiêu lớn nhất là giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Không đội nào muốn phạm sai lầm trong trận đấu này”, Khuất Văn Khang nói thêm.

Khuất Văn Khang tự tin trước trận đấu với U23 Yemen (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Từ đầu vòng loại U23 châu Á 2026 đến giờ, Khuất Văn Khang chưa ghi được bàn thắng nào cho đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi ở trận đấu tối mai (9/9). Khuất Văn Khang là cầu thủ giàu kỹ thuật, có khả năng đá phạt rất tốt. Anh có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào.

Nhìn lại trận thắng U23 Singapore tối 6/9, Khuất Văn Khang chia sẻ: “Ở trận đấu đấy chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng có những tình huống thủ môn đối phương chơi quá xuất sắc”.

“Ngoài ra, cũng trong trận đấu với U23 Singapore, U23 Việt Nam có những pha dứt điểm thiếu may mắn, khi bóng chạm cột dọc hay xà ngang. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện khâu dứt điểm, để hiệu quả hơn trong khâu ghi bàn”, tiền vệ của đội tuyển U23 Việt Nam nhấn mạnh.

Cũng theo Khuất Văn Khang, U23 Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu U23 Yemen, cố gắng tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của đội bóng trẻ đến từ Tây Á.

Khuất Văn Khang có thể ghi bàn trong trận đấu sắp diễn ra với U23 Yemen (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Khuất Văn Khang hé lộ: “HLV Kim Sang Sik phân tích đối thủ, nhắc nhở chúng tôi những điểm cần lưu ý về U23 Yemen. Toàn đội sẽ tập trung cao độ, thi đấu đúng với tinh thần và lối chơi đã được chuẩn bị. Chúng tôi nhận thấy U23 Yemen có nhiều điểm mạnh, đặc biệt là khi họ giữ được bóng”.

“Về phía U23 Việt Nam, chúng tôi luôn hướng đến chiến thắng trước mọi đối thủ. Việc được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, là động lực để chúng tôi nỗ lực hết mình.

U23 Việt Nam muốn giành chiến thắng để dành tặng người hâm mộ. Mục tiêu của chúng tôi là giành điểm tuyệt đối và bảo toàn ngôi đầu bảng C tại vòng loại U23 châu Á 2026”, vẫn là lời của tiền vệ đội tuyển U23 Việt Nam.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen sẽ diễn ra lúc 19h tối 9/9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).