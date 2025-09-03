Ngọc Mỹ, Lê Victor giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 Bangladesh

U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn U23 Bangladesh khi hai đội bước vào trận đấu đầu tiên của bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026 tại sân vận động Phú Thọ. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã chủ động tấn công sau tiếng còi khai cuộc, với các miếng đánh chủ yếu ở hai biên.

Phút 10, Ngọc Mỹ thoát xuống nhận bóng và bình tĩnh dứt điểm hạ gục thủ thành Strabon mở tỷ số trận đấu. Có được bàn thắng sớm, U23 Việt Nam đã chủ động chơi chậm bên phần sân nhà để nhử đối phương dâng cao.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số (Ảnh: VFF).

Cơ hội ghi bàn của U23 Việt Nam trong khoảng thời gian còn lại của hiệp một không nhiều và đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã không thể tìm được bàn thắng thứ hai trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sau khoảng 10 phút của hiệp hai, HLV Kim Sang Sik quyết định thay cả 3 cầu thủ xuất phát ở hàng công. Một trong ba cầu thủ vào sân là Lê Victor, tiền vệ Việt kiều đã hoạt động năng nổ và liên tục uy hiếp khung thành của U23 Bangladesh, nhưng thủ thành Strabon và xà ngang đều ngăn cản Lê Victor ghi bàn.

Mãi tới phút 83, Lê Victor mới có thể nhân đôi cách biệt sau pha đánh đầu bồi ở cận thành sau quả phạt góc. Nếu may mắn hơn, U23 Việt Nam đã có thể kết thúc trận đấu với tỷ số cao hơn khi bóng có tới 3 lần chạm xà ngang, cột dọc ở trận đấu này. Với 3 điểm từ trận đầu cùng hiệu số 2-0, U23 Việt Nam đã vươn lên đứng đầu bảng C nhờ hơn U23 Yemen hiệu số.