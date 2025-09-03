U23 Indonesia chịu cú sốc lớn, có nguy cơ mất vé dự giải châu Á

Ở vòng loại giải U23 châu Á, U23 Indonesia có vai trò chủ nhà nhưng họ phải nằm chung bảng với U23 Hàn Quốc. Do đó, họ bắt buộc phải giành chiến thắng trước U23 Lào nếu muốn cạnh tranh tấm vé tham dự vòng chung kết. Chỉ có đội đầu bảng và 4/11 đội nhì bảng xuất sắc nhất mới giành vé.

U23 Indonesia gây thất vọng khi hòa 0-0 trước U23 Lào (Ảnh: CNN Indonesia).

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Gerald Vanenburg đã gây thất vọng rất lớn khi bị đội bóng yếu hơn rất nhiều là U23 Lào cầm chân với tỷ số 0-0. Kết quả này khiến cho đội bóng xứ Vạn đảo có nguy cơ lớn lỡ hẹn với giải châu Á. Họ đang xếp thứ hai bảng J với 1 điểm, kém U23 Hàn Quốc 2 điểm. Trong trận đấu trước đó, đội bóng xứ Kim Chi đã thắng 5-0 trước U23 Macau.

Bước vào trận đấu này, U23 Indonesia ra sân với bộ đôi tiền đạo nhập tịch là Jens Raven và Rafael Struick. Trong đó, Jens Raven mới đây giành danh hiệu Vua phá lưới giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

Thế nhưng, điều trớ trêu rằng hàng công rất mạnh của U23 Indonesia lại bất lực trước U23 Lào. Ngay ở phút thứ 6, đội chủ nhà Indonesia đã đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng này vì cho rằng Jens Raven đã ở trong tư thế việt vị.

Vua phá lưới giải U23 Đông Nam Á, Jens Raven, không thể chọc thủng lưới U23 Lào (Ảnh: Bola).

Trong phần lớn thời gian sau đó, U23 Indonesia chỉ chơi bóng ở phần sân của U23 Lào. Thế nhưng, dù tìm mọi cách nhưng các chân sút trẻ của Indonesia vẫn không đưa bóng vào lưới của đối thủ. Thủ thành Kop Lokphathip của U23 Lào xứng đáng nhận được sự khen ngợi khi có hàng loạt pha cản phá xuất sắc.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Ở lượt trận thứ hai, họ sẽ đối đầu với U23 Macau vào lúc 19h30 ngày 6/9. Sau đó, U23 Indonesia sẽ đối đầu với U23 Hàn Quốc trong trận đấu quyết định vào ngày 9/9. Nếu không thể thắng U23 Hàn Quốc, U23 Indonesia chưa chắc chen chân vào nhóm 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Đội hình ra sân:

U23 Indonesia: Cahya Supriadi; Kakang Rudianto, Kadek Arel Priyatna, Muhammad Ferarri, Dony Tri Pamungkas; Robi Darwis, Toni Firmansyah, Arkhan Fikri; Muhammad Rayhan Hannan, Jens Raven, Rafael Struick.

U23 Lào: Kop Lokphathip; Phouttvahong Sangvilay, Khammanh Thapaseut, Anantaza Siphongphan, Phetdavanh Somsanid, Phoulaung Vinnavong, Khonesavanh Keonuchanh, Sonevilay Phetviengsy, Oun Phetvongsa, Peeter Phanthavong, Souksavanh Hopchakkavan.