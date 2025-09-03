Đối thủ bất ngờ nhận tin dữ trước khi so tài với U23 Việt Nam

Vào lúc 19h ngày 3/9, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân ở vòng loại giải U23 Đông Nam Á gặp đối thủ U23 Bangladesh trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Đây được xem là thử thách vừa tầm giúp U23 Việt Nam có thể tự tin hướng tới chiến thắng.

HLV Saiful Bari Titu không tham dự buổi họp báo hôm qua vì bị ốm (Ảnh: AFC).

Không những vậy, trước thềm trận đấu này, U23 Bangladesh còn chịu tổn thất khi HLV Saiful Bari Titu bị ốm. Ông không trực tiếp chỉ đạo đội bóng tham dự buổi tập cuối cùng trước trận gặp U23 Việt Nam vào hôm qua (2/9).

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Saiful Bari Titu đã bị ốm vào tối 1/9 và buộc phải nhập viện khẩn cấp. Nhiều khả năng, ông không thể trực tiếp chỉ đạo U23 Bangladesh ở trận gặp U23 Việt Nam.

Trợ lý HLV Hassan Al Mamun là người điều hành buổi tập của U23 Bangladesh vào hôm qua. Ông cũng là người tham gia buổi họp báo. Nhận định về U23 Việt Nam, ông Hassan Al Mamun bày tỏ: “Đó là đội bóng mạnh. Họ vừa giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á.

U23 Việt Nam sở hữu nền tảng thể lực tốt và chiến thuật hiệu quả. Họ có đội trưởng Khuất Văn Khang từng có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, U23 Việt Nam còn có những cầu thủ chất lượng khác như số 7 (Đình Bắc), số 9 (Quốc Việt) và họ sở hữu hàng tiền vệ chất lượng.

Với hai đội bóng còn lại ở bảng đấu là U23 Yemen và U23 Singapore, chúng tôi chưa có nhiều thông tin. Nhưng đó sẽ là những trận đấu cân bằng và có tính cạnh tranh cao”.

Trợ lý Hassan Al Mamun có khả năng thay thế dẫn dắt U23 Bangladesh trong trận gặp U23 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Nói về tình hình của HLV Saiful Bari Titu, trợ lý Hassan Al Mamun cho biết: “Đáng tiếc là HLV trưởng của chúng tôi đã phải nhập viện vì bị ốm. Ông đã trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ kịp trở lại ở trận gặp U23 Việt Nam. Còn không, tôi sẽ là người thay thế”.

U23 Bangladesh mang khá nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài tham dự vòng loại U23 châu Á. Có thể kể đến các cầu thủ Cuba Mitchell, Fahmeed Salik (gốc Anh), Zayyan Ahmed (gốc Mỹ). Hôm qua, họ còn đón thêm cầu thủ Fahamedul Islam, người đang thi đấu cho CLB Olbia của Italy.